Thấy gì từ hiện tượng lạ trong 'Top 10' từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm nay?

SVVN - Thật không ngờ, giữa những từ khóa liên quan đến thể thao hay giải trí, 'tiến trình biến đổi khí hậu' lại được người Việt quan tâm tìm kiếm cho thấy chúng ta ngày càng chú ý hơn đến hiện tượng Trái Đất nóng lên cũng như tìm cách bảo vệ môi trường, cắt giảm lượng khí thải.

Khi đã trải qua năm 2024 nóng nhất lịch sử, ai cũng hiểu rằng, hiện tượng Trái đất nóng lên sẽ còn kéo theo nhiều thảm họa khí hậu khác và bảo vệ môi trường không còn là việc của các chuyên gia mà đã thành chuyện chung của cả nhân loại. Khi trang tìm kiếm Google thống kê 10 từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2024, thật ngạc nhiên khi “tiến trình biến đổi khí hậu” lại đứng thứ 4, “bão Yagi” đứng thứ 6, sau các nội dung liên quan đến thể thao và còn xếp trên những từ khóa về giải trí.

Việc hai nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu lọt vào bảng xếp hạng từ khóa năm 2024 của Google Việt Nam được xem là bất ngờ lớn. Điều này cho thấy, người Việt Nam ngày càng quan tâm chú ý đến những thay đổi của khí hậu. Từ đó mà mọi người dành thời gian tìm hiểu về các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Ai cũng biết rằng, các loại khí thải là tác nhân rất lớn gây ra hiệu ứng nhà kính khiến Trái đất nóng lên và dẫn tới nhiều thiên tai khác. Chúng ta vẫn hay nhắc đến đến khí CO 2 (carbon dioxide) nhưng thực ra, khí metan cũng tác hại không kém. Metan là một loại khí nhà kính, có khả năng làm trái đất ấm lên mạnh hơn 80 lần so với khí CO 2 . Khí metan có ở khắp mọi nơi, rất nhiều hoạt động thường ngày đều sinh ra khí metan. Từ dạ dày của động vật nhai lại như trâu bò đến những nơi yếm khí như đầm lầy, giếng sâu, thậm chí cả trồng lúa nước cũng sinh ra rất nhiều khí metan.

Vì thế, rất nhiều nhà khoa học và các bạn sinh viên đang tìm biện pháp giảm thiểu sản sinh khí metan khi trồng lúa nước - phương pháp canh tác nông nghiệp phổ biến ở Việt Nam. Hãy xem video dưới đây để biết chúng ta nên làm gì, làm như thế nào để giúp Việt Nam hạn chế phát sinh khí metan bởi đây là một trong những cách chống biến đổi khí hậu.