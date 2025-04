'The Match': Trận đấu với nước đi quyết định

SVVN - 'The Match' đã chính thức vượt qua con số 2 triệu lượt xem, trở thành bộ phim Hàn Quốc thứ hai ra mắt vào năm 2025 đạt được cột mốc này, bất chấp những tranh cãi trước đó xung quanh một trong những ngôi sao của phim, Yoo Ah In.

Theo dữ liệu từ hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vào ngày 21/4, The Matchđã đạt tổng lượng khán giả là 2.000.933 người, vào ngày thứ 27 công chiếu tại rạp.

Đây hiện là bộ phim Hàn Quốc thứ hai của năm 2025, sau Hitman 2vượt qua 2 triệu lượt xem. Thành tích này đưa The Match vào top 2 trong số những bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc năm 2025 và đứng thứ ba trong số tất cả các bộ phim phát hành năm 2025, sau Mickey 17 và Hitman 2.

Thành công này đặc biệt có ý nghĩa vì nó đến sau một loạt các sự cố, bao gồm cả sự chậm trễ vì đại dịch COVID-19 hay không thể phát hành do vụ bê bối sử dụng chất cấm của đồng diễn viên chính Yoo Ah In. Cuối cùng, những nỗ lực mạnh mẽ của cả tập thể đoàn làm phim đã được đền đáp xứng đáng nhờ năng lượng và sự ủng hộ chân thành từ khán giả.

Cho Hun Hyun là kỳ thủ chuyên nghiệp đầu tiên trực thuộc Hiệp hội Cờ vây Hàn Quốc đạt được đẳng 9. Kỷ lục trẻ nhất của ông được lập khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp vào năm 1962, ở độ tuổi 9 năm 7 tháng, vẫn chưa bị phá vỡ trong hơn 60 năm. Bước vào thế giới cờ vây chuyên nghiệp với tư cách là một thần đồng, ông đã từng được coi là một "bức tường không thể vượt qua" trong thế giới cờ vây Hàn Quốc trong một thời gian. Cho Hun Hyun là kỳ thủ đầu tiên giành được cả 3 danh hiệu, gồm Kuk Soo Jeon, Wang Wi Jeon và Myeong In Jeon, đồng thời giữ kỷ lục 'bất tử' khi giành được ba danh hiệu này. Tuy nhiên, câu nói “Không có bông hoa nào giữ được màu đỏ trong mười ngày” cũng không sai. Cho Hun Hyun bắt đầu sa sút phong độ và bị bại trận trước một kỳ thủ cờ vây trẻ.

Cho đến thời điểm này, đây là con đường mà hầu hết các 'ngôi sao' thể thao hàng đầu thế giới đã đi. Không chỉ trong thể thao mà trong bất kỳ lĩnh vực nào, 'ngai vàng' cũng không tồn tại mãi mãi. Điều bất thường về Cho Hun Hyun là người chiếm ngôi không ai khác chính là đệ tử của ông, Lee Chang Ho, đẳng cấp 9, người đã sống cùng ông tại nhà, vì được cho là có tài năng chơi cờ vây và sau này được coi là kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử cờ vây.

Cờ vây thường được so sánh với cuộc sống. Cuộc sống con người và thế giới xung quanh chúng ta vốn mơ hồ và trừu tượng, được cụ thể hóa và phân tích thông qua những quân cờ và nước đi trên bàn cờ vây. Đây là lý do tại sao, ở phương Đông, cờ vây được chấp nhận như một ẩn dụ về con người và xã hội. Đạo diễn Kim Hyung Joo, người viết kịch bản, cho biết ông đã đọc gần 30 năm tạp chí Monthly Baduk, trong khi chuẩn bị cho bộ phim chuyển thể. Đây cũng là lý do tại sao có nhiều câu thoại nổi tiếng trong phim có thể được gọi là 'châm ngôn cuộc sống'.

Gạt qua những bê bối, diễn xuất của Yoo Ah In trong vai Lee Chang Ho cũng rất hoàn hảo. Giọng nói lầm bầm và ngập ngừng của Yoo Ah In rất phù hợp với biểu cảm khó hiểu của nhân vật.

Diễn xuất của các diễn viên phụ cũng không thể bỏ qua, như Jo Woo Jin, vai một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp hư cấu, tên là Nam Ki Chul; Moon Jeong Hee, trong vai vợ của Cho Hoon Hyun; Go Chang Seok và Hyun Bong Sik cũng thể hiện diễn xuất rất tuyệt vời.