Thu nhập mùa cận Tết của các freelancer trẻ tại TP. HCM

SVVN - Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, nhiều bạn trẻ tại TP. HCM đã lựa chọn những công việc phù hợp với năng lực của bản thân, mong muốn kiếm thêm thu nhập để đón Tết.

Thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán, nhu cầu chụp ảnh kỷ niệm ngày Tết của giới trẻ và nhiều gia đình tăng cao. Vì thế, nếu có kỹ năng chụp và chỉnh sửa ảnh tốt, bạn trẻ có thể kiếm thu nhập từ công việc chụp ảnh thời vụ Tết. Chia sẻ về công việc chụp ảnh Tết, Hứa Hồng Phúc (sinh viên năm 2, ngành Truyền thông Đa phương tiện, trường ĐH Văn Lang) cho biết: “Công việc thời vụ của mình là chụp ảnh và sáng tạo nội dung trên TikTok. Mình cũng đang khởi nghiệp với tiệm ảnh nho nhỏ. Vào thời điểm cuối năm, mình thường nhận các công việc liên quan đến chụp ảnh, quay phim cho khách hàng cần trong dịp Tết”.

“Những ngày cận Tết, mình bận rộn nhất. Bởi cuối năm ai ai cũng muốn đầu tư mọi thứ chỉn chu để chuẩn bị một cái Tết thật trọn vẹn. Do vậy, vào những ngày này đòi hỏi mình phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để hoàn thành tất cả công việc với chất lượng tốt. Tuy thời điểm cận Tết, nhiều khách hàng vẫn liên hệ chụp hình thì mình sẽ lưu ý họ tranh thủ thời gian theo lịch trình ở tiệm ảnh. Bởi mình ưu tiên về quê ăn Tết sớm cùng gia đình và kết nối bạn bè sau một năm xa nhà”, Phúc tâm sự.

Hồng Phúc cũng tiết lộ thêm: “Do nhu cầu người chụp ảnh chân dung ngày Tết tăng nên thu nhập của mình cao gấp nhiều lần, dao động khoảng 20 triệu/tháng. Công việc này cũng là một phần định hướng tương lai của mình sau khi ra trường. Nó giúp mình học hỏi nhiều kỹ năng, có thêm thu nhập trang trải học phí và trải nghiệm thực tiễn như: Kỹ năng vận hành một dự án nhỏ, từ việc xây dựng kênh marketing online cho đến tư vấn khách hàng. Một kỹ năng quan trọng là sắp xếp thời gian, đảm bảo các lịch trình dày đặc được thực hiện hiệu quả”.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hiền Nguyễn, nhân viên văn phòng (Q.1, TP. HCM) lại tất bật chốt đơn, đóng gói sản phẩm các loại nông sản. Năm nay là năm đầu tiên Hiền bán hàng online mặt hàng nông sản quê nhà như: Hạt mắc ca, hạt điều, xoài sấy… Hiền dự kiến trừ tất cả các chi phí thì nguồn thu thực lãnh kiếm được từ 7 - 9 triệu đồng/1 tháng. “Buổi sáng, mình tập trung đi làm công ty. Do đó, mình nhận đơn vừa sức và tập trung đóng gói vào buổi tối. Nguồn nông sản thì mình lấy trực tiếp từ gia đình hoặc bà con ở quê Đắk Lắk. Công việc này tuy có vất vả nhưng bù lại mình thỏa mãn niềm đam mê bán hàng online và kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết”, Hiền chia sẻ.

Để sản phẩm bắt mắt, Hiền đầu tư thêm mẫu mã bao bì, quy cách đóng gói đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, Hiền còn chủ động trang trí những hộp quà đựng nông sản bằng hình ảnh mang chủ đề Tết. Ngoài ra, cô bạn còn chi ngân sách chạy quảng cáo để sản phẩm tiếp cận lượt khách hàng tốt hơn.

Còn bạn Võ Đức Trọng (sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM) chia sẻ: “Mình đang làm công việc freelancer liên quan đến lĩnh vực dẫn chương trình. Công việc thực tiễn của mình yêu cầu nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, văn hóa công ty để sáng tạo nội dung kịch bản chương trình phù hợp với người tham dự. Cuối năm là thời điểm rất nhiều công ty, trung tâm thương mại tổ chức các sự kiện, tiệc tất niên… Với vai trò MC, mình phải dẫn dắt câu chuyện khéo léo, tạo được không khí náo nhiệt tại các buổi tiệc cuối năm, tăng cường được sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nhân viên và khách hàng, đối tác”.

Đức Trọng nói thêm: “Năm nay, công việc MC tự do này sẽ kéo dài đến độ khoảng ngày 26 - 27 Tết Nguyên đán thì mình sẽ dừng nhận show. Do mình làm freelancer nên mức thu nhập cũng không quá ổn định, dao động từ 500 - 1,5 triệu. Tuy nhiên, vào dịp cận Tết này thì mức thu nhập của mình tương đối cao do nhận được nhiều công việc hơn so với bình thường. Ngoài thù lao, những kỹ năng về sân khấu, xử lý tình huống, kỹ thuật biểu diễn, biên tập, sản xuất chương trình, tổ chức và quản trị sự kiện… Đó là những kinh nghiệm mà mình tích lũy trong quá trình làm việc”.

Cũng tranh thủ làm thêm dịp Tết, Nguyễn Nhật Anh Thư (sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch Lữ hành, trường ĐH Tôn Đức Thắng) đang nhận làm PG (nữ tiếp thị) cho các chương trình khuyến mãi ở siêu thị, sự kiện doanh nghiệp ở TPHCM. Công việc cụ thể của Anh Thư là giới thiệu sản phẩm, phát quà, hỗ trợ setup gian hàng, kết nối khách hàng. “Thù lao công việc mà mình nhận được dao động từ 250 - 400 nghìn đồng cho mỗi ca làm việc. Thời gian kéo dài từ 4-6 tiếng, tùy vào yêu cầu cụ thể của nhãn hàng. Công việc này đòi hỏi mình chú ý ngoại hình sao cho chỉn chu và phù hợp là được. Vào những ngày cao điểm cuối năm, các sự kiện tổ chức liên tiếp, mình phải linh hoạt di chuyển giữa các địa điểm và tránh bị trễ giờ làm việc”, Thư cho biết.

Tết năm nay, Anh Thư sẽ làm thêm đến đến 28 Tết Âm lịch. Sau khi hoàn thành công việc, cô bạn dự định sẽ về quê Đồng Tháp để đón Tết cùng gia đình. “Đối với em, Tết luôn là dịp quan trọng để sum họp gia đình, có thêm thời gian nghỉ ngơi, nạp năng lượng sau một năm bận rộn”, Thư tâm sự.

Đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Lao động Xã hội, Cơ sở 2, TP. HCM, Nguyễn Thắng cũng chọn công việc làm nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng đồ ăn nhanh để kiếm thêm thu nhập dịp Tết. Chia sẻ về công việc, Nguyễn Thắng cho rằng, công việc nhân viên phục vụ khá vất vả nhưng mức lương nhận được thật sự tương xứng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, để kiếm được một công việc phù hợp với bản thân là điều không dễ dàng, nhất là vào thời điểm cận Tết như hiện tại. Do đó, Thắng quyết định vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này.

Thắng cho biết thêm: “Thời gian làm việc 4 tiếng mỗi ngày và nhân 4 số lương trong Tết Nguyên đán thì mình nhận được 400 nghìn đồng. Những dịp cuối năm, công việc tại cửa hàng tương đối nhiều vì lượng khách rất đông, mình phải chịu khó, bởi với khoản thu nhập nhận được, mình có thể trang trải khoản học phí, tiêu vặt torng dịp Tết mà không phải phụ thuộc vào gia đình”.