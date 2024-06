Tìm ra đội giành giải cao nhất cuộc thi Luật Thương mại quốc tế

SVVN - Cuộc thi LACOM IV: RING OF LAW do CLB Luật Thương mại quốc tế (trường ĐH Ngoại hương, Cơ sở 2) tổ chức, dành cho cộng đồng sinh viên đam mê Luật Thương mại trên toàn TP. HCM. Trải qua 3 vòng thi cam go, thử thách, đội thi "Joice" đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất.