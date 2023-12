'Tình cũ của Jisoo BLACKPINK' khiến người hâm mộ 'ngất ngây' trước vẻ ngoài 'thám tử tài phiệt' mới

SVVN - Bộ phim truyền hình sắp tới của đài SBS 'Flex x Cop' đã tiết lộ cái nhìn đầu tiên về nhân vật của Ahn Bo Hyun, một thám tử 'tài phiệt' chống tội phạm bằng sự giàu có.

Flex x Cop là bộ phim mô tả sự trưởng thành và lãng mạn của một tài phiệt thế hệ thứ ba trở thành thám tử. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi biên kịch Kim Ba Da của My Name và được chỉ đạo bởi đạo diễn sản xuất Kim Jae Hong của Steal Heart và My Love Eun Dong.

Ahn Bo Hyun sẽ vào vai tài phiệt thế hệ thứ ba chưa trưởng thành Jin Yi Soo, người bắt tội phạm bằng cách huy động không chỉ khối tài sản khổng lồ và các mối quan hệ cá nhân mà anh ta có được nhờ xuất thân gia đình mà còn cả trí thông minh và kỹ năng thể chất đa dạng của mình.

Những bức ảnh tĩnh mới được phát hành mô tả cách Jin Yi Soo đảm nhận cả hai thái cực của vai diễn, một là “chaebol thế hệ thứ ba” và một là “thám tử”. Trong một bức ảnh, Jin Yi Soo để kiểu tóc pomade (vuốt keo bóng lộn) với bộ suit hàng hiệu sang trọng, thong thả đắm mình trong ánh đèn câu lạc bộ. Một bức khác vẫn khắc họa Jin Yi Soo trong bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, làm nổi bật đôi mắt sáng và trí thông minh của mình.