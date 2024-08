Trải nghiệm làm nghề đáng nhớ của chàng diễn viên 9X Hà Thành và lời khuyên dành cho giới trẻ

SVVN - Hoàng Nhật bắt đầu hành trình đến với đam mê diễn xuất, tích lũy kinh nghiệm từ những tháng ngày học tại trường Đại học và từng bước khẳng định bản thân. Tuy nhiên trong quá trình làm nghề, Hoàng Nhật cũng không tránh khỏi gặp những khó khăn, trong đó có một trải nghiệm đáng nhớ, cùng lời khuyên thực tế mà chàng diễn viên trẻ muốn gửi đến những ai mong muốn và đang chuẩn bị theo đuổi nghề.

Mình là Trần Hoàng Nhật – một chàng trai người Hà Thành. Mình tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, và hiện đang là diễn viên trực thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam, đồng thời là người mẫu tự do. Với niềm yêu thích dành cho cái đẹp, mình mong muốn trở thành một người có ích cho xã hội, để lại giá trị cho cộng đồng.

Hành trình đến với đam mê diễn xuất của mình bắt đầu từ những tháng ngày học tại trường Đại học. Từ những vai diễn nhỏ trong các vở kịch của trường, mình đã dần tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, mình có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn nhỏ, từng bước phát triển và khẳng định bản thân trong ngành nghệ thuật. Tiêu biểu là vai diễn “Trí Phong” trong vở diễn “Tái sinh” đoạt Huy chương Vàng về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời vào ngày 30/7 vừa qua, mình được bổ nhiệm vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thuộc đơn vị Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trải nghiệm tham gia vào một vở kịch về người chiến sĩ công an nhân dân là một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với mình. Vai diễn này đòi hỏi mình phải hiểu rõ và thể hiện đúng tinh thần và phẩm chất của người chiến sĩ. Qua quá trình này, mình đã học được rất nhiều về sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm. Điều này không chỉ giúp mình trong công việc diễn xuất, mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên khi làm nghề, một trong những khó khăn lớn nhất mình từng gặp phải chính là thời điểm bị chấn thương trong một lần tham gia diễn xuất. Do lúc đó sân khấu đông người và tình huống chuyển cảnh phức tạp, mình đã không may ngã từ độ cao 3m xuống sàn sân khấu trong quá trình chuyển cảnh.

Mình đã phải điều trị y tế ngay lập tức. Qua thăm khám và điều trị tại bệnh viện, mình được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ở vùng lưng và chân. Phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài tuần, kết hợp với vật lý trị liệu để phục hồi chức năng cơ thể. Chấn thương này đã gây ảnh hưởng lớn đến cả sức khỏe, lẫn công việc của mình. Ban đầu, mình cảm thấy đau đớn và khó khăn trong việc di chuyển. Sự đau đớn ấy ảnh hưởng không chỉ về mặt thể chất, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, làm giảm sự tự tin và lo lắng về khả năng hồi phục để tiếp tục công việc diễn xuất của bản thân mình.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, mình đã có thể vượt qua thời gian khó khăn đó, tập trung vào việc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Sự kiên nhẫn và quyết tâm ấy đã giúp mình vượt qua thử thách này.

Chấn thương là điều không ai mong muốn, nhưng qua những trải nghiệm này, mình học được cách đối mặt và vượt qua khó khăn, từ đó trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong sự nghiệp diễn xuất của bản thân.

Qua đây, mình muốn dành lời khuyên cho các bạn trẻ mong muốn và đam mê theo đuổi với sự nghiệp diễn xuất. Đầu tiên là cần chú ý an toàn: Luôn luôn ưu tiên an toàn cá nhân trong mọi tình huống. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng sân khấu, đạo cụ và các thiết bị xung quanh trước khi bắt đầu biểu diễn.

Tiếp theo là tập luyện kỹ càng: Tập luyện và làm quen với mọi tình huống có thể xảy ra trên sân khấu để giảm thiểu rủi ro. Lắng nghe cơ thể: Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc có dấu hiệu chấn thương, hãy dừng lại ngay lập tức và tìm kiếm sự trợ giúp y tế (Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như đang biểu diễn ngoài sân khấu. Bởi vì khi đó, sự tôn trọng khán giả là quan trọng nhất đối với một người diễn viên).

Tìm kiếm và nhận sự hỗ trợ từ đồng nghiệp: Đừng ngần ngại chia sẻ và nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm. Chăm sóc sức khỏe: Duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và chú ý đến chế độ dinh dưỡng để có thể lực tốt nhất.

Với những dự định sắp tới trong tương lai, mình sẽ cố gắng phát triển rộng hơn các mảng về nghệ thuật nói chung và diễn viên nói riêng. Mình muốn bản thân có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn hơn, không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế, để học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn.

Một câu nói mình vô cùng yêu thích: "Life is short, smile while you still have teeth - Cuộc sống ngắn ngủi, hãy mỉm cười khi còn có thể!".

(Ảnh: NVCC)