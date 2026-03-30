Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trải nghiệm lớp học robot tại Trung Quốc

Thúy Phương

SVO - Lớp học này diễn ra tại trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, cho phép sinh viên học được nhiều kỹ năng về robot, một ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang là một trong những nước dẫn đầu thế giới.

Mới đây, tại trung tâm huấn luyện robot thông minh có khả năng tương tác vật lý của trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, một robot hình người đã trình diễn các hiệu ứng lập trình chuyển động trong lớp học.

Tại trung tâm huấn luyện robot thông minh có khả năng tương tác vật lý của trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, các robot hình người đã trình diễn các hiệu ứng lập trình chuyển động trong lớp học.

Từ đầu năm nay, trường CĐ Nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, dựa trên cơ sở đào tạo robot thông minh tích hợp, đã đưa ngày càng nhiều kịch bản ứng dụng robot vào lớp học, thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng giữa trí tuệ nhân tạo và giảng dạy cơ bản, và từng bước xây dựng một hệ thống giảng dạy và nghiên cứu tích hợp trí tuệ tích hợp, phần cứng robot và điều khiển thông minh.

Sinh viên trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo đã thực hành vận hành robot trong lớp học.

Tại đây, sinh viên không chỉ được vận hành và huấn luyện robot, thực hiện phát triển thứ cấp robot, mà còn học vận hành và bảo trì thiết bị robot, thu thập dữ liệu và dịch vụ hậu mãi, nắm vững các kỹ năng tổng hợp cần thiết cho ngành công nghiệp robot thông minh tích hợp hiện nay.

Các nhân viên của Noitom Robotics đã trình diễn một robot cộng tác được điều khiển bằng công nghệ ghi hình chuyển động tại Triển lãm Khoa học Viễn tưởng và Công nghiệp Tương lai Quốc tế Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã).
