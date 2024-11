Trước thềm concert tại TP. HCM, ban nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock tặng khán giả 'món quà' âm nhạc hoài niệm

SVVN - Trước thềm đêm nhạc tại TP. HCM vào giữa tháng Mười Một, ban nhạc huyền thoại đến từ Đan Mạch - Michael Learns To Rock (MLTR) đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với single mới mang tên 'A life to remember'. Ca khúc này không chỉ đánh dấu sự trở lại của nhóm mà còn là một 'món quà' âm nhạc đặc biệt, được sáng tác và thu âm với mong muốn gửi tới người hâm mộ một lời chào âm nhạc ý nghĩa nhân dịp nhóm chuẩn bị thực hiện chuyến lưu diễn đáng nhớ tại khu vực Đông Nam Á.

A life to remember được chọn lọc kỹ lưỡng từ 5 ca khúc mà nhóm đã thu âm trong thời gian gần đây. Chia sẻ về quá trình sáng tác và thu âm ca khúc mới này, guitarist Mikkel Lentz cho biết, bài hát đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ những người thân thiết của nhóm, ngay từ những buổi nghe thử đầu tiên, đó là điều khiến họ tự tin chọn ra mắt ca khúc này.

"Khi chúng tôi cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nghe thử, tất cả đều nhận xét rằng, ca khúc mang đậm dấu ấn âm nhạc của MLTR thời kỳ đầu. Điều này khiến chúng tôi rất phấn khích. Thay vì cố gắng theo đuổi một điều gì đó mới mẻ và chưa biết, chúng tôi quyết định trung thành với chất nhạc vốn có của mình", Mikkel chia sẻ.

Đây không đơn thuần là một ca khúc pop-rock thông thường. Bài hát là lời tự sự đầy cảm xúc về hành trình 36 năm của một ban nhạc, từ những ngày đầu còn là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khi trở thành những nghệ sĩ trưởng thành, với tình yêu âm nhạc ngày càng sâu sắc.

"Lời bài hát nói về việc chúng tôi đã trưởng thành và nhìn lại quãng đường đã qua. Nó mang đậm tính hoài niệm," Mikkel tâm sự. "Khi còn trẻ, tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến là việc theo đuổi giấc mơ, luôn tiến về phía trước với tốc độ tối đa. Nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua tất cả, chúng tôi vẫn ở đây, với một góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống".

Ca khúc cũng là lời tri ân đến cuộc sống và những khoảnh khắc quý giá trong đó. "Cuộc sống là về những người ta yêu thương - gia đình, bạn bè, và cả những đứa con của chúng tôi nữa. Khi nhìn lại, tất cả như một hành trình dài đầy ý nghĩa", thành viên của MLTR chia sẻ thêm.

Dù âm nhạc hiện đại đang phát triển với nhiều xu hướng mới, MLTR vẫn kiên định với phong cách âm nhạc của mình - những ca khúc pop được chơi bằng nhạc cụ thật, với giai điệu tuyệt đẹp, ca từ trau chuốt và tổng thể dễ đi vào lòng người. Nhóm thẳng thắn chia sẻ rằng, họ vẫn theo dõi xu hướng âm nhạc hiện đại, nhưng luôn trở về với "sound" đặc trưng - một chất nhạc độc đáo chỉ xuất hiện khi ba thành viên cùng nhau biểu diễn.

Mikkel còn chia sẻ thêm về quan điểm âm nhạc của nhóm: "Những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đến chúng tôi là The Beatles, Bee Gees, ABBA - những người thật sự có thể chơi nhạc. Tôi tin rằng, 'linh hồn' thật sự của âm nhạc nằm ở việc bạn có thể nghe thấy con người đang chơi nhạc. Họ không cần phải xuất sắc... Khi người ta chơi trống, bass và hát, khi họ tập luyện ở nhà rồi thu âm, tôi nghĩ có rất nhiều tâm hồn và cảm xúc trong âm thanh đó".

Một trong những điều khiến MLTR cảm thấy biết ơn nhất, chính là sự ủng hộ không ngừng từ người hâm mộ suốt hơn ba thập kỷ qua. Từ những buổi biểu diễn đầu tiên chỉ có vài trăm khán giả, nhóm đã dần chinh phục được hàng triệu trái tim yêu nhạc trên khắp thế giới.

Michael Learns To Rock được thành lập vào năm 1988, tại Aarhus, Đan Mạch, với ba thành viên: Jascha Richter (ca sĩ chính, keyboard), Mikkel Lentz (guitar) và Kåre Wanscher (trống). Trải qua 36 năm hoạt động, nhóm đã phát hành nhiều album thành công và sở hữu những 'bản hit' bất hủ nhưThe actor, 25 minutes, That's why you go away, Take me to your heart, Sleeping child và Paint my love.