Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN ký kết triển khai quản trị công việc theo OKR/KPI

SVO - Sáng nay, ngày 30/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tư vấn, triển khai hệ thống quản trị công việc gắn với phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả theo OKR/KPI ứng dụng công nghệ thông tin, giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần IBPO và Công ty Cổ phần Tập đoàn G.

Hoạt động ký kết được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị đang tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời cụ thể hóa Kế hoạch hành động số 20 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của Thành ủy Hà Nội, trong đó xác định rõ yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng quản trị dựa trên dữ liệu, quản trị theo kết quả, tăng cường kỷ luật – kỷ cương hành chính và trách nhiệm giải trình.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Triển khai mô hình hợp tác “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN và các doanh nghiệp công nghệ thể hiện rõ mô hình hợp tác “3 nhà: Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp”, phù hợp với các chủ trương lớn của Trung ương về phát huy vai trò của cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tri thức, công nghệ vào thực tiễn quản trị và phát triển.

Mục tiêu xuyên suốt của hợp tác là xây dựng và triển khai hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI ứng dụng công nghệ thông tin, làm công cụ hỗ trợ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước; qua đó góp phần chuyển đổi từ phương thức quản lý theo quy trình, hồ sơ sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra.

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội: OKR/KPI là công cụ quản trị, không phải “chấm điểm cán bộ”

Phát biểu khai mạc Lễ ký kết, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai OKR/KPI trong khu vực công không đơn thuần nhằm đo lường năng suất, mà hướng tới đổi mới phương thức quản trị công việc theo hướng hiệu quả và bền vững:

“Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động hợp tác chuyên môn thuần túy, mà là một bước thử nghiệm ban đầu, nhằm tìm kiếm thêm cách làm phù hợp hơn trong quản trị công việc của các cơ quan nhà nước.”

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội

Theo lãnh đạo Sở, trong khi OKR và KPI được coi là yếu tố “sống còn” trong khu vực tư nhân, thì đối với khu vực công, việc áp dụng các công cụ này cần được tiếp cận một cách thận trọng, bài bản, gắn với mục tiêu phục vụ Nhân dân và nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước.

“Chúng ta không triển khai OKR/KPI để ‘chấm điểm cán bộ’, mà để biến công tác đánh giá cán bộ thành một ‘đòn bẩy quản trị’, phục vụ tốt hơn cho lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thành phố và vì Nhân dân.”

UEB giữ vai trò hạt nhân tri thức trong triển khai hệ thống OKR/KPI

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vai trò hạt nhân tri thức, chủ trì nghiên cứu, tư vấn và xây dựng khung phương pháp luận quản trị công việc theo OKR/KPI, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá, bảo đảm tính khoa học, hệ thống và phù hợp với đặc thù quản trị công; đồng thời tổ chức đào tạo, chuyển giao tri thức và hỗ trợ học thuật trong suốt quá trình triển khai.

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN nhấn mạnh:

“Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay không chỉ là một sự kiện hợp tác chuyên môn. Ở một tầng ý nghĩa sâu hơn, đây là một dấu mốc chuyển đổi tư duy trong cải cách hành chính, nơi khoa học quản trị, công nghệ và chính quyền cùng gặp nhau để trả lời một câu hỏi cốt lõi: Làm thế nào để đo lường, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền một cách thực chất, minh bạch và bền vững?”