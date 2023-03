Từ nạn nhân bạo lực học đường đến nàng mẫu ảnh đam mê công tác xã hội

SVVN - Thùy Linh hiện đang sinh sống và học tập tại Hải Dương, còn được biết đến là một người mẫu ảnh. Từng là nạn nhân của bạo lực học đường trong thời gian dài, rơi vào tuyệt vọng, thậm chí là có ý định muốn tự tử, Thùy Linh may mắn tìm thấy được đam mê, giúp cô bạn vượt qua tất cả và thay đổi bản thân.

Phạm Thị Thuỳ Linh (sinh năm 2005) sinh ra và lớn lên tại Hải Dương. Hiện, Thùy Linh đang theo học tại trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng. Với sở thích, đam mê chụp ảnh và tham gia các hoạt động tình nguyện, bên cạnh công việc học, Thùy Linh còn là người mẫu ảnh đến nay đã là năm thứ tư.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả ái, tuy nhiên ít ai biết rằng, khi còn học Trung học cơ sở, Thùy Linh từng gặp khá nhiều rắc rối vì ngoại hình của bản thân và là nạn nhân của bạo lực học đường. Thùy Linh chia sẻ: “Ngày trước so với các bạn, có thể nói mình được xem như trưởng thành hơn về ngoại hình. Bản thân mình cũng gặp khá nhiều rắc rối về vấn đề đó, bị mọi người xa lánh, thậm chí là bị các anh, chị bạo lực học đường nhiều lần, chỉ vì lý do "Em đấy xinh hơn em!" khi cô hiệu trưởng hỏi. Câu chuyện đó diễn ra trong một khoảng thời gian dài, lặp đi lặp lại khiến mình cảm thấy rất tuyệt vọng, và dường như chẳng ai có thể hiểu, lắng nghe mình. Mình rơi vào chán nản đến độ từng có những lúc có ý định tự tử. Tuy nhiên, may mắn ở thời điểm này, mình tìm thấy đam mê và kể từ lúc đó, bản thân mình trở nên tích cực hơn. Mình cũng nhận ra rằng, mọi thứ sẽ trở thành dễ dàng hơn nếu như mình không để tâm đến nó”.

Đến với nghề mẫu ảnh là một mối lương duyên. Mặc dù khi mới bắt đầu vào nghề, Thùy Linh không nhận được sự ủng hộ của gia đình, cũng như gặp phải nhiều lời tiêu cực. Bản thân Linh cũng từng phải giấu gia đình để theo đuổi đam mê. Càng theo đuổi, Thùy Linh lại càng hăng say, yêu nghề. Đến thời điểm hiện tại, cô bạn vẫn luôn cảm thấy may mắn vì những điều tích cực ở công việc mang lại, ngoài mặt tinh thần, công việc còn giúp Linh có nguồn thu nhập kinh tế, độc lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dù là vừa đi học vừa đi làm, tuy nhiên Thùy Linh luôn ý thức sắp xếp thời gian hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công việc chính học tập của bản thân. Cô bạn đồng thời nhận được nhiều giấy khen, bằng khen sau quá trình nỗ lực học tập. Đạt danh hiệu “Tình nguyện viên xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện” do Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương trao tặng. Ngoài ra, còn có các giải Nhì, giải Ba trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Thùy Linh thổ lộ: “Vừa học vừa làm có thể sẽ rất vất vả, nhưng làm và theo đuổi đam mê khiến mình cảm thấy thú vị hơn là mệt mỏi. Công việc đã cho mình những trải nghiệm quý báu, rèn luyện và giúp mình học hỏi được rất nhiều thứ. Song nhìn lại, tất cả những khó khăn, thử thách chỉ ngày càng giúp mình kiên định hơn”.

Dự định trong tương lai, Thùy Linh sẽ cố gắng học tập với mục tiêu đỗ tốt nghiệp và theo đuổi đam mê của bản thân. Song song đó, cô bạn cũng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình để ngày một trở thành phiên bản tốt hơn. Ước mơ của Thùy Linh là có thể thành công trên chính con đường bản thân đã chọn, bên cạnh đó là được giúp sức cho cộng đồng nhiều hơn nữa.

Với Thùy Linh: “Vũ trụ luôn lắng nghe một trái tim kiên cường. Hãy im lặng và cố gắng cho tới khi bạn không cần phải nói tên bạn là ai. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà các bạn chính là kẻ thất bại nếu như các bạn từ bỏ. Vấn đề không phải là các bạn có gục ngã hay không, mà là các bạn có đứng dậy ngay sau đó hay không?”.