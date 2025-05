Từ vụ lòng se điếu 40m xôn xao mạng xã hội, luật sư cảnh báo: Đừng vì vài giây viral mà ‘ngó lơ’ pháp luật

Thưa luật sư, hành vi quảng cáo có phần "nói quá", sai sự thật về bộ lòng se điếu dài 40m gần đây trong khi thực tế không đúng có vi phạm pháp luật về quảng cáo không? Nếu có thì mức xử phạt ra sao, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ hiện nay dễ bị thu hút bởi trào lưu ẩm thực trên mạng xã hội?

Luật sư Đường Nam Khánh: Về vụ việc bộ lòng se điếu dài 40 mét lan truyền gần đây trên mạng xã hội, tôi cho rằng đây là một hình thức quảng cáo không đúng sự thật, thậm chí có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về khả năng cung cấp sản phẩm.

Theo quy định hiện hành, cụ thể là Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hành vi quảng cáo sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm như vậy sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt áp dụng cho hành vi này là từ 60 triệu đến 80 triệu đồng.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố,... - Trích Khoản 5, Điều 34, Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo -

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh và người trẻ dễ bị thu hút bởi các nội dung "viral", việc đưa ra thông tin không chính xác để câu view là rất đáng lo ngại và cần được xử lý nghiêm để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng."

Trong trường hợp sản phẩm được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nhưng không rõ nguồn gốc, liệu người kinh doanh có thể bị truy cứu trách nhiệm về an toàn thực phẩm hay không? Giới trẻ, nhất là sinh viên, nên làm gì để tự bảo vệ mình khi mua đồ ăn qua internet, mạng xã hội?

Luật sư Đường Nam Khánh: Trong trường hợp sản phẩm được lan truyền nhưng không rõ nguồn gốc, người kinh doanh chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến an toàn thực phẩm. Những đơn vị kinh doanh thực phẩm đã đăng ký kinh doanh bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu đã có giấy phép nhưng vẫn vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, họ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị thu hồi giấy phép hoạt động. Còn trong trường hợp cơ sở chưa có giấy chứng nhận mà vẫn kinh doanh thực phẩm thì rõ ràng là không đủ điều kiện để cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng – điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng.

Đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên – những người thường xuyên mua đồ ăn online vì sự tiện lợi và xu hướng – việc tự bảo vệ mình là vô cùng quan trọng. Trước hết, các bạn nên ưu tiên lựa chọn những cơ sở kinh doanh có thông tin rõ ràng, minh bạch, được đánh giá tốt và có giấy phép hoạt động hợp pháp. Đừng mua hàng từ những tài khoản ẩn danh, không có địa chỉ cụ thể hoặc chỉ hoạt động nhất thời để chạy theo trào lưu. Thứ hai, nên kiểm tra kỹ nguồn gốc nguyên liệu, cách chế biến, đóng gói và phản hồi từ người tiêu dùng khác trước khi quyết định mua. Nếu cảm thấy có dấu hiệu nghi ngờ – như hình ảnh không thực tế, mô tả mập mờ, đánh giá bất thường – thì tốt nhất là không nên đặt hàng. Cuối cùng, hãy giữ tâm thế tỉnh táo, đừng vì tò mò hay áp lực xu hướng mà đánh đổi sức khỏe của mình. Ăn uống là chuyện lâu dài và trực tiếp liên quan đến an toàn, nên mỗi quyết định tiêu dùng – dù là một suất ăn – cũng cần sự cân nhắc kỹ càng.

Nhiều bạn trẻ hiện nay đang làm công việc "food reviewer", chia sẻ và quảng bá món ăn trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube… Nếu họ vô tình tiếp tay quảng bá cho sản phẩm sai lệch hoặc không an toàn như trong vụ việc này, liệu họ có phải chịu trách nhiệm pháp lý không?

Luật sư Đường Nam Khánh: Với các bạn trẻ hiện đang làm food review trên TikTok, YouTube hay các nền tảng mạng xã hội khác, nếu họ vô tình chia sẻ hoặc quảng bá sản phẩm sai lệch, không đảm bảo an toàn như trong vụ việc này thì về nguyên tắc, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, nếu hành vi mang tính cố ý – tức là họ biết rõ sản phẩm đó có vấn đề nhưng vẫn quảng bá vì mục đích cá nhân, quảng cáo thuê hoặc trục lợi – thì chắc chắn sẽ bị xem xét trách nhiệm, có thể là dân sự hoặc hành chính tùy mức độ. Vì vậy, lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy cẩn trọng trong việc lan truyền thông tin, đặc biệt với những nội dung liên quan đến sức khỏe và tiêu dùng, để không vô tình tiếp tay cho các hành vi sai phạm.