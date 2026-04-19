Ước mơ vươn tới Big4 của cô gái mang tình yêu đặc biệt với những con số và nhiếp ảnh

SVO - Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi ở tuổi đôi mươi, Lê Thị Ngọc Hà (sinh năm 2006) sinh viên Học viện Ngân hàng, không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc cuốn hút mà còn bởi tư duy hiện đại và bản lĩnh. Trong bộ ảnh mới nhất ghi lại khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ, cô gái trẻ đã có những chia sẻ đầy cảm hứng về hành trình theo đuổi những con số khô khan, ước mơ chinh phục môi trường Big4 danh giá và cách cô dùng ống kính nhiếp ảnh để cân bằng cảm xúc cá nhân.

Ngay từ đầu, Ngọc Hà đã có định hướng rõ ràng với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, xuất phát từ niềm yêu thích đặc biệt với những con số và cách chúng vận hành trong nền kinh tế. Cô tin rằng, bề dày truyền thống của Học viện Ngân hàng sẽ tạo ra một môi trường không chỉ để học tập, mà còn là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên chất lượng cho ngành.

Ngọc Hà chia sẻ: "Mình đã lựa chọn học tại nơi đây, vì khi tìm hiểu mình bị thuyết phục bởi lịch sử hình thành và phát triển của trường từ năm 1961, với thế mạnh đào tạo mũi nhọn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng".

Lựa chọn một ngôi trường có nền tảng vững chắc giúp Ngọc Hà tiếp cận kiến thức bài bản và hình thành tư duy chuyên nghiệp ngay từ đầu. Cô xem đây là bước đệm quan trọng để tiến gần hơn đến mục tiêu làm việc trong môi trường Big4 trong tương lai. "Với mình, đây không đơn thuần là một quyết định chọn trường, mà là một lựa chọn mang tính định hướng cho cả hành trình phía trước", cô nhấn mạnh.

Ngọc Hà định nghĩa về một "nữ sinh Ngân hàng" thế hệ 2k6 bằng ba tính từ: bản lĩnh, tinh tế và hiện đại. Bản lĩnh để đối diện với áp lực học tập và công việc trong lĩnh vực tài chính. Tinh tế trong cách suy nghĩ, ứng xử, nhìn nhận vấn đề. Và hiện đại để luôn sẵn sàng thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Cô tin rằng, trong lĩnh vực tài chính, không có sự khác biệt giữa nam và nữ, điều quan trọng nhất vẫn là năng lực và sự nỗ lực.

Theo Ngọc Hà, một người phụ nữ làm tài chính hiện đại là người có thể độc lập về kinh tế, tự chủ trong cuộc sống và đủ mạnh mẽ để xây dựng tương lai cho bản thân cũng như gia đình. "Đó không chỉ là hình ảnh của sự thành công mà còn là sự tự tin và bản lĩnh". Cô cũng chia sẻ rằng, những con số không hề khô khan khi bản thân thật sự yêu thích và muốn gắn bó với chúng.

Bên cạnh công việc học tập, Ngọc Hà còn dành tình yêu lớn với nhiếp ảnh, và xem chúng như một phương tiện để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi đôi mươi, quãng thời gian rực rỡ và đáng trân trọng.

Đây là bộ ảnh được Ngọc Hà thực hiện như một cách để cô lưu giữ lại vẻ đẹp của tuổi đôi mươi. "Khi mình nhận ra tuổi đôi mươi không chỉ là một cột mốc, mà là một khoảng thời gian đẹp đến mức nếu không kịp lưu giữ, nó sẽ trôi qua rất nhanh. Vì vậy, mình muốn ghi lại hình ảnh của chính mình ở thời điểm hiện tại: một cô gái đang ở độ tuổi 20, mang trong mình sự trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng cũng bắt đầu có những suy nghĩ chín chắn về tương lai", cô tâm sự.

Ngoài giờ học, Ngọc Hà là một người nhẹ nhàng và yêu cái đẹp, cô thích trang trí phòng bằng hoa tươi, vì không gian sống ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc.

Thông qua bộ ảnh, Ngọc Hà không chỉ muốn thể hiện vẻ đẹp bên ngoài mà còn là tinh thần của một cô gái trẻ: dám mơ ước, dám theo đuổi và không ngại thể hiện bản thân. Với cô, thanh xuân không phải là phải hoàn hảo, mà là dám sống thật với cảm xúc của mình và trân trọng từng khoảnh khắc đã đi qua.

Mục tiêu lớn nhất của Ngọc Hà là tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và có cơ hội làm việc trong môi trường mơ ước, đặc biệt là trong Big4 ngành tài chính – ngân hàng.

Nhưng hơn cả một tấm bằng, Ngọc Hà mong muốn 4 năm học tập sẽ giúp cô trưởng thành hơn, vững vàng về kiến thức, rõ ràng về định hướng và đủ tự tin để bước ra thế giới bên ngoài.

Ngọc Hà gửi một thông điệp đến các bạn nữ sinh đang ấp ủ ước mơ bước chân vào ngành tài chính: hãy tin vào bản thân và đừng sợ khó mà chùn bước. Cô nhấn mạnh rằng, ngành tài chính có thể đầy thử thách, nhưng chính những thử thách đó sẽ giúp mỗi người trưởng thành và mạnh mẽ hơn từng ngày. Đừng để nỗi sợ hay định kiến làm bạn dừng lại trước khi bắt đầu. Hãy kiên trì với mục tiêu của bản thân, từng bước học hỏi và hoàn thiện. Khi bạn đủ nỗ lực và đủ tin vào con đường bản thân đã chọn, bạn sẽ nhận ra rằng, mọi giới hạn đều có thể được vượt qua.

(Ảnh: NVCC)