Không có phiên bản tốt nhất, chỉ có phiên bản tốt hơn

SVO - Từ một cô bé từng tự ti với cân nặng gần 80kg, Huỳnh Ngọc Minh Phúc đã "lột xác" ngoạn mục để chạm tay vào giấc mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu. Ở tuổi 20, với hàng loạt thành tích ấn tượng tại các đấu trường nhan sắc, nữ sinh trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là minh chứng sống động cho tư duy: Vẻ đẹp không nằm ở một đích đến cố định, mà là hành trình không ngừng nỗ lực để trở thành một "phiên bản tốt hơn" của chính mình mỗi ngày.

Huỳnh Ngọc Minh Phúc (sinh năm 2006) hiện đang theo học tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Không chỉ là một sinh viên năng động, Huỳnh Phúc còn hoạt động với vai trò là người mẫu tự do. Với niềm đam mê ca hát, ước mơ được khẳng định bản thân trên sân khấu và khát vọng trở thành người có tiếng nói trong xã hội, Huỳnh Phúc đang từng bước hiện thực hóa những mục tiêu của mình.

Ngay từ khi còn là một cô bé ba tuổi, Huỳnh Phúc đã bị thu hút bởi những đôi giày cao gót. Ước mơ được xỏ chân vào những đôi giày ấy lớn dần theo năm tháng, biến thành tình yêu dành cho ánh đèn sân khấu. Dù từng có thời điểm cân nặng chạm mốc gần 80kg khi lên Trung học, nhưng đam mê thời trang và sân khấu vẫn luôn cháy bỏng trong cô.

Huỳnh Phúc chia sẻ về niềm yêu thích đặc biệt với giày cao gót từ thuở bé: "Lúc đó mình chỉ ước có thể lớn thật nhanh để có thể mang chúng".

Mặc cảm về ngoại hình từng là rào cản lớn đối với Huỳnh Phúc. Tuy nhiên, cô đã biến những mặc cảm đó thành động lực để thay đổi bản thân. Quyết tâm "lột xác" ở Trung học phổ thông đã giúp cô giảm cân thành công, trở nên tự tin hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Huỳnh Phúc tự hào nói về quá trình thay đổi bản thân: "Mặc cảm của bản thân trở thành nguồn động lực rất lớn để mình quyết tâm thay đổi ngoại hình ở cấp 3. Và mình đã làm được".

Sự thay đổi về ngoại hình không chỉ mang lại cho Huỳnh Phúc sự tự tin mà còn giúp cô hòa nhập hơn với mọi người, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn trường và câu lạc bộ. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, ở tuổi 18, Huỳnh Phúc nhận được show diễn đầu tiên sau khi casting thành công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp người mẫu của cô.

Tham gia show diễn đầu tiên thành công đã mở ra cánh cửa đến với nghề người mẫu cho Huỳnh Phúc. Từ một cô bé nhút nhát, cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên tự tin và chuyên nghiệp hơn. Trong suốt quá trình đó, Huỳnh Phúc luôn nhận được sự động viên từ gia đình, giúp cô vượt qua những khó khăn và thử thách.

Huỳnh Phúc chia sẻ rằng, trước những lời tiêu cực, cô chưa bao giờ từ bỏ bản thân, mà luôn học cách yêu thương bản thân bằng những hành động thiết thực như rèn luyện để giữ cân nặng và nâng cao kiến thức.

Huỳnh Phúc luôn tâm niệm câu nói: "Không có phiên bản tốt nhất, chỉ có phiên bản tốt hơn". Cô luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân qua từng ngày, cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Điều này được thể hiện rõ qua những sải bước tự tin trên sân khấu và những thành tích mà cô đã đạt được: Top 10 The Miss Global Việt Nam 2024; Người đẹp thời trang The Miss Global Việt Nam 2024; Top 5 Người đẹp có gương mặt khả ái The Miss Global Việt Nam 2024; Top 5 Người đẹp thể thao The Miss Global Việt Nam 2024; Top 47 Miss World Việt Nam 2025;...Cùng nhiều hoạt động thiện nguyện và tham gia các show diễn khác nhau.

Huỳnh Phúc khẳng định: "Ở mỗi phiên bản, mình luôn là chính mình nhưng hoàn thiện hơn qua năm tháng".

Sự nỗ lực của Huỳnh Phúc được minh chứng qua nhiều thành tích nổi bật về nhan sắc, các show diễn và sự trưởng thành qua từng ngày.

Ở tuổi 20, Huỳnh Phúc mong muốn được thử sức ở những lĩnh vực mới, tiếp tục khám phá và phát triển bản thân. Với sự tự tin, đam mê và tinh thần cầu tiến, cô hứa hẹn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)