Uống rượu ngay trong lớp, nữ giáo viên bị cấm hành nghề vô thời hạn

SVO - Theo Vietnamnet, một nữ giáo viên trung học tại Anh vừa phải nhận án phạt nghiêm khắc nhất từ hội đồng kỷ luật sau khi bị phát hiện uống rượu và có những hành vi thiếu chuẩn mực ngay trước mặt học sinh.

Theo trang Independent của Anh, cô Annika Kiran Kapur, sinh năm 1996, bị đình chỉ, sau đó bị sa thải khỏi Trường Djanogly City Academy (Nottingham) vào đầu năm 2025, sau khi bị phát hiện sử dụng đồ uống có cồn trong giờ giảng dạy.

Một hội đồng chuyên môn về kỷ luật nghề giáo đã họp vào giữa tháng 4/2026 để xem xét vụ việc và đi đến quyết định cấm hành nghề đối với giáo viên này.

Theo hội đồng, nhiều nhân chứng cho biết, cô Kapur nói không rõ lời, hành vi bất thường, khiến một số học sinh nghi ngờ cô đã uống rượu. Một nhân chứng kể lại, trong lúc phàn nàn về việc học sinh không nghe lời, cô nói: “Lớp học này khiến tôi sợ hãi”.

Bản thân giáo viên này thừa nhận đã mắc “sai lầm nghiêm trọng” và chịu trách nhiệm về hành vi không phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp.

Trường Djanogly City Academy (Nottingham, Anh). Ảnh: LinkedIn/Djanogly City Academy Nottingham

Kết quả điều tra cho thấy, vào tháng 1/2025, cô Kapur mang đến trường một chai nước chứa rượu gin pha chanh còn sót lại từ dịp sinh nhật. Cô cho biết, không nhận ra trong chai vẫn còn rượu khi bắt đầu uống.

Khi phát hiện, cô không nhổ ra vì sợ học sinh chú ý mà uống hết một hơi, khoảng một phần ba chai.

Các nhân chứng cho biết, cô có biểu hiện loạng choạng, nói năng khó nghe và cử chỉ khác thường. Có ý kiến phản ánh cô đã kéo tóc một học sinh đang gục đầu trên bàn, song cô phủ nhận việc này, cho rằng mình "chỉ vỗ nhẹ để gọi em dậy".

Sau khi được yêu cầu rời khỏi lớp, cô có dấu hiệu buồn nôn, rồi vào nhà vệ sinh của nhân viên để nôn.

Một giáo viên khác cho biết, cô Kapur gặp khó khăn trong việc kiểm soát lớp, nói năng khác thường. Khi được hỏi, cô chỉ nói mình “hơi mệt”. Một số học sinh cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng của cô và đặt câu hỏi liệu cô có say không.

Trả lời hội đồng, cô Kapur cho rằng, tình trạng của mình “không quá nghiêm trọng”, chỉ bị chóng mặt, đau đầu và vẫn nhận thức được hành vi của bản thân.

Hội đồng kết luận, cô Kapur bị cấm giảng dạy vô thời hạn, song có thể nộp đơn xin xem xét lại quyết định từ tháng 4/2028.