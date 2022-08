Vnet xôn xao LK tung sản phẩm cuối cùng trong sự nghiệp nhưng cựu giám khảo 'Rap Việt' đã lên tiếng

SVVN - Vừa qua, netizen rầm rộ thông tin cựu giám khảo Rap Việt LK (Lil Knight) sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc. Tin đồn chưa kịp, nam Rapper kỳ cựu đã chính thức lên tiếng.

Tên thật là Nguyễn Quang Hưng, LK (Lil Knight) là một trong những rapper kỳ cựu đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của nhạc rap Việt Nam. Thời gian qua, LK gây chú ý lớn khi làm giám khảo tại hai chương trình về rap nổi tiếng là Rap Việt và King of Rap.

Đối với người nghe đã theo dõi chặng đường âm nhạc của LK, LadyKillah là cụm từ chẳng hề xa lạ. Forum đình đám một thời từng là nơi rapper LK cùng những người bạn, cộng sự thân thiết như JustaTee, Yanbi, Mr T, BigDaddy kết hợp để ra mắt loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng và được cộng đồng underground vô cùng yêu thích.

Do đó, cái tên EP The last LadyKillah đã gợi nhắc cho mọi người về những dấu ấn rực rỡ trên con đường âm nhạc của nam Rapper này. Nhưng cũng có tin đồn, đây là sản phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của LK. Anh cho biết, EP lần này như một món quà dành tặng các fan hâm mộ đã luôn theo dõi hành trình âm nhạc dài của mình.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian hoạt động của LadyKillah. Đó là lứa cuối 8X đầu 9X, khi mà bật bất cứ giai điệu nào của LK lên cũng có thể đọc vanh vách từng câu như "nhiều khi anh muốn đốt cháy tất cả, nhưng chỉ sợ tàn tro bay mất”, rồi LK LadyKillah hay Bánh bổ.

Cựu giám khảo Rap Việt chia sẻ: "Chắc không còn nhiều thời gian để thực hiện những ước mơ của mình. Nên mình chỉ muốn hoàn thành nốt những gì mình cần làm để hướng đến cột mốc 20 năm và album ELVTCRT”. Điều đó càng làm dân tình thích thú khi sắp tới nam rapper sẽ còn nhiều ca khúc gửi đến mọi người, sau EP lần này.

EP The last LadyKillah gồm 4 ca khúc: Đứng đây cả chiều (kết hợp cùng Gizmo, Pjpo), Besame Mucho (kết hợp với Lee7), Cửa phòng vừa đóng và Tarzan. Phải nói rằng "màu" của LK vẫn không lẫn vào đâu được, khi vốn từ vựng, cách đặt vần để khi thành một track hoàn chỉnh, ca từ nghe không hề gượng gạo, giai điệu vẫn catchy. Màu nhạc chủ đạo trong EP này là synth wave/synth-pop. Những sáng tác của LK thời LadyKillah rất dễ định hình, bởi giai điệu dễ nghe. Tuy đơn giản hóa mọi thứ nhưng ca từ của anh vẫn rất lả lơi, đầy khiêu khích.

Có thể nhiều rap fan hay khán giả yêu quý rapper LK vẫn đang chờ thêm thông tin về album cuối cùng cho sự nghiệp của anh. Việc phát hành EP này là dự án mở đường cho chuỗi những ca khúc sắp tới của anh. Sản phẩm là một “món khai vị” khi LK trong quá trình chuẩn bị cho album sắp tới.

Rapper LK bày tỏ, sắp 40 tuổi đến nơi rồi, nhưng mà hơn nửa thời gian đó anh đã đóng góp cho Việt rap. Có thể trong những năm sắp tới, chúng ta sẽ thấy anh dành nhiều thời gian cho gia đình, vợ con hơn, ít biểu diễn hơn. Nhưng những gì LK đã đóng góp, cống hiến và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau vẫn còn đó.

Gần đây, rapper gạo cội này cũng gây xôn xao với hình ảnh xuất hiện trong phòng thu cùng Đen và JustaTee. Từ đó, người hâm mộ không khỏi kỳ vọng về một cú bắt tay giữa ba nghệ sĩ trong thời gian tới.