Vũng Tàu thay một loạt nhân sự kỳ thi tốt nghiệp vì thuộc diện F3

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở đã quyết định thay thế một số nhân sự thuộc diện F3 tại điểm thi trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP. Vũng Tàu). Những nhân sự bị thay thế là lực lượng bảo vệ, công an, nhân viên y tế, phục vụ, lực lượng thanh tra thi. Đây đều là những người đã tiếp xúc gần với một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại điểm thi thuộc diện F2.

Trước đó, tối 5/7, khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực phường Thắng Tam, cán bộ công an này đã tiếp xúc gần với trường hợp F1 là ông L. T. T., chồng của bà B. T. K. H. (địa chỉ tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), bệnh nhân mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa nghi mắc COVID-19, liên quan đến chợ Bình Điền, TP. HCM. Ông T. cùng các con đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Được biết, điểm thi trường THPT Đinh Tiên Hoàng có gần 100 thành viên trong Hội đồng thi và 840 thí sinh đăng ký dự thi.

“Những nhân sự thuộc diện F3 hiện đã thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của ngành y tế. Điểm thi trường THPT Đinh Tiên Hoàng vẫn bảo đảm các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch”, bà Châu nói.

Bà Trần Thị Ngọc Châu cho biết thêm, tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi xét nghiệm COVID-19 đều cho kết quả âm tính. Tại điểm thi THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) có 10 thí sinh tự do không xét nghiệm do không dự thi; 7 thí sinh không lấy mẫu nhưng đã có giấy chứng nhận. Trong đó, có 1 thí sinh do giấy chứng nhận đã hết thời hạn nên được yêu cầu xét nghiệm lại.

Cùng với đó, ngành giáo dục cũng thực hiện sàng lọc, phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên “có F”. Tính đến chiều 5/7, có một thí sinh thuộc diện F1, 11 thí sinh thuộc diện F2 và 705 thí sinh thuộc diện F3. Thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ dự thi đợt 2, còn thí sinh thuộc diện F3 được bố trí thi tại phòng thi dự phòng của các điểm thi. Về đề thi cho các phòng thi dự phòng, Sở GD - ĐT đã có sự chuẩn bị từ trước nên không gặp khó khăn. Bên cạnh đó, có 113 giáo viên thuộc diện F3 đã được thay thế bằng các nhân sự đủ điều kiện.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 22 đội hỗ trợ thí sinh, với sự tham gia của hơn 220 đoàn viên, thanh niên trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

Lực lượng này dự kiến sẽ làm các nhiệm vụ như đưa đón thí sinh không có xe đến điểm thi; hướng dẫn giãn cách cho thí sinh và phụ huynh ngoài khu vực Hội đồng thi, phối hợp đo thân nhiệt thí sinh; cung cấp nước uống, đồ dùng học tập; phối hợp với công an địa phương đảm bảo an toàn trật tự khu vực thi.