Vượt qua 'thất bại' đầu tiên, nữ sinh Hà Nội giành vị trí thủ khoa và trúng tuyển ngành Truyền thông quốc tế

Đối với mình, giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình không phải là lúc mình biết tin bản thân được 29,25 điểm thi THPT, trở thành thủ khoa khối C tại trường cấp 3 THPT Chương Mỹ A hay đã đỗ vào ngôi trường mình hằng mong ước - Học viện Ngoại giao, mà đó chính là giây phút mình biết rằng mình nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình đều đã được đền đáp, là thành quả xứng đáng sau những lần cố gắng đứng dậy sau vấp ngã khi xưa.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, mình luôn nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở cấp huyện và thành phố, với mong muốn không ngừng hoàn thiện bản thân và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà gia đình đã vun đắp. Dù thời gian đó có thăng trầm nhưng “bước ngoặt” cuộc đời thực sự đến khi mình không đỗ vào ngôi trường yêu thích trong kì thi vào 10. Giờ đây nghĩ lại, thời gian đó mình đã học được cách đối diện với thất bại – không phải để chối bỏ nó, mà để thấu hiểu bản thân nhiều hơn. Những ngày tháng tưởng chừng như tối tăm ấy lại dạy mình biết đứng lên, biết lắng nghe và chấp nhận rằng hành trình của mỗi người không bằng phẳng. Bởi ai rồi cũng sẽ phải vấp ngã nhưng ta phải học cách vực dậy, như câu nói của Victor Hugo: “Tương lai có nhiều tên gọi. Với kẻ yếu đuối, tương lai là bất khả; với những kẻ nhát gan, tương lai là ẩn số; nhưng với những con người can đảm, tương lai là lý tưởng”.

Đến năm lớp 12 – năm học cuối cùng của tuổi học trò, mình đã dốc toàn bộ tâm huyết và sức lực vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mình luôn cố gắng tranh thủ học văn những lúc rảnh, “đắm mình” vào những trận chiến hào hùng của dân tộc với môn Lịch sử hay say mê với kiến thức môn Địa Lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh để nhận được kết quả xứng đáng: Địa lý 10; Lịch sử 9,75; Ngữ văn 9,5; GDCD 9,25 và Tiếng Anh 9. Bên cạnh đó, bản thân mình cũng vừa nỗ lực cải thiện điểm số trên lớp để xây dựng một học bạ đẹp, vừa tranh thủ từng khoảng thời gian nhỏ để ôn luyện IELTS, với hy vọng mở rộng cánh cửa đại học và có thêm cơ hội vươn ra thế giới. Áp lực là có, mệt mỏi là không tránh khỏi, nhưng chính khát vọng khẳng định bản thân sau những cú ngã trước đó đã tiếp thêm cho mình động lực mạnh mẽ.

Cho đến thời điểm hiện tại, được trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao với chuyên ngành Truyền thông quốc tế, mình may mắn có được rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại nơi đây. Học viện không chỉ giúp mình rèn luyện tư duy, mà còn nhắc nhở mình về giá trị của từng lời nói, từng con chữ khi mình viết ra, dạy cho mình biết phải trân trọng mọi điều xung quanh: từ bạn bè, gia đình, thầy cô và các mối quan hệ xã hội. Nhưng hơn hết, học viện đã truyền cảm hứng để mình ý thức rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc kiến tạo tương lai – trong một kỷ nguyên mà dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ, giữa những chuyển động không ngừng của thời đại số.

Học viện cũng là nơi chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra đối với mình. Đó là khi mình tìm lại được niềm yêu thích của mình với bộ môn khiêu vũ khi tham gia vào CLB Khiêu vũ Học viện Ngoại giao - bộ môn mà mình đã phải “tạm gác lại” hồi bé để tập trung hơn vào con đường học tập. Đó cũng là khi mình được làm cộng tác viên tại Báo Xây dựng - Cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng ngay từ kỳ đầu năm nhất, thực tập tại Chuyên trang Sinh viên Việt Nam & Hoa Học Trò - Báo Tiền Phong. Và cũng là những cơ hội để đặt chân tới các cơ quan, trụ sở như Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, Nhà làm việc Bộ Ngoại giao…

Cho đến thời điểm hiện tại, mình nhận ra rằng cuộc sống của mỗi người đều được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt nhất chúng ta thực hiện. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân, cố gắng và kiên trì từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Sẽ có những thất bại, những lúc rơi vào tuyệt vọng, mệt mỏi, nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”. "Even the scars made by your own mistake mark your constellations" – Ngay cả những sứt sẹo do tôi lầm lỗi đều hóa thành những chòm sao (Answer: Love Myself – BTS).

Vì vậy, mỗi chúng ta cần học cách đứng dậy sau những vấp ngã, không chỉ để tiếp tục bước đi, mà còn để hiểu rõ hơn về giá trị của chính mình. Hãy học cách yêu thương bản thân một cách chân thành – không phải vì ta hoàn hảo, mà bởi ta xứng đáng được yêu dù còn khiếm khuyết. Hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống để ta sống có ý nghĩa. Và rồi, bằng từng nỗ lực âm thầm mỗi ngày, ta không chỉ kiến tạo một cuộc đời tốt đẹp hơn cho riêng mình, mà còn góp phần làm cho thế giới này trở nên nhân văn và tử tế hơn.

