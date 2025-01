Xu hướng thời trang dịp Tết của giới trẻ: Sử dụng đồ cũ để bảo vệ môi trường

SVVN - Mỗi dịp Tết đến, nhu cầu làm đẹp, mua sắm quần áo của người dân tăng cao, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì chọn hàng mới, nhiều bạn trẻ có sở thích sử dụng đồ second-hand (đồ đã qua sử dụng).

Cũ người mới ta

Những hội, nhóm (group) trao đổi quần áo đã qua sử dụng trên Facebook không còn là mô hình xa lạ với nhiều người. Tại TP. HCM, nhóm công khai “Bạn cần - Tôi tặng” hiện có tới hơn 400.000 thành viên tham gia, trao đổi miễn phí nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép và các phụ kiện thời trang đã qua sử dụng.

Xuân Mai (TP. HCM), một thành viên từng nhận được đồ từ thành viên khác trong nhóm, chia sẻ: “Mình thấy group giúp cho những người chưa có điều kiện mua những món đồ phù hợp với nhu cầu có thể nhận được đồ mà họ đang cần. Bên cạnh đó, nhóm cũng giúp những món đồ được sử dụng liên tục từ chủ này sang chủ khác, thay vì bị vứt bỏ”. Bên cạnh đó, Xuân Mai cho rằng, việc nhận đồ từ group không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp cô dễ dàng tìm được những món đồ phù hợp với nhu cầu dịp Tết.

Ngoài nhận đồ, nhiều thành viên trong nhóm còn chủ động tặng đi những sản phẩm không còn nhu cầu sử dụng. Phi Giao (TP. HCM), một người tích cực tham gia các hoạt động trao tặng, bày tỏ: “Việc mình gửi tặng những món đồ không còn dùng đến cho những người cần sẽ giúp cân bằng vòng tròn cung - cầu quần áo, kéo dài vòng đời sản phẩm thay vì bỏ đi, lãng phí. Với mình, việc tặng đồ cũ không chỉ giảm thiểu rác thải thời trang mà còn giúp gắn kết cộng đồng. Khi nhận được những lời cảm ơn từ người nhận, mình cũng cảm thấy vui vì đã không lãng phí và đã góp phần giúp họ bớt khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết”.

Khác với hình thức tặng - nhận đồ, 'pass' đồ cũng là cách nhiều người bán lại quần áo không còn dùng với giá hợp lý. Anh Thái Tân (TP. HCM) là một trong những bạn trẻ tích cực áp dụng hình thức tăng vòng đời sản phẩm thời trang này. Anh thường xuyên chuyển nhượng các món đồ thời trang cũ trên trang cá nhân.

Nói về thói quen chuyển nhượng quần áo cũ của mình, anh Tân cho biết: “Sắp đến Tết nên mình đã mua sắm nhiều quần áo và phụ kiện mới, vì vậy, gần đây mình đã bán lại quần áo và túi xách không còn nhu cầu sử dụng. Mình đã chụp các sản phẩm, sau đó đăng tải hình ảnh và thông tin giá cả về những món đồ mình cần pass lên trang Facebook và Instagram của mình để tiếp cận những người có nhu cầu mua sản phẩm”.

Hướng đến lối sống xanh

Ngoài việc trao đổi quần áo qua các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ còn chủ động tái chế đồ cũ thành sản phẩm mới. Trên ứng dụng TikTok, chị Hoàng Thị Hạnh (tỉnh Hải Dương) là một trong những TikToker tích cực hưởng ứng phong trào này. Các video của chị thu hút hàng chục nghìn lượt xem, nhờ hướng dẫn cách biến tấu trang phục cũ thành kiểu dáng hoàn toàn mới.

Chia sẻ về kênh TikTok của mình, chị Hạnh cho biết: “Mình nhận thấy thời trang nhanh đang rất phát triển, dẫn đến vòng đời của một món đồ rất ngắn, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, mình lập kênh nhằm hướng dẫn mọi người tái chế đồ cũ thành những món đồ mới. Đây cũng là một công việc mang lại thu nhập cho mình, vừa giúp hạn chế rác thải ra môi trường, vừa giữ lại những giá trị của đồ cũ mà không lãng phí”.

Xu hướng tái chế quần áo cũ không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm tiền bạc mà còn mang lại phong cách độc đáo. Nhiều người trẻ còn biến việc tái chế thành một nghề. Điều này mở ra cơ hội kinh doanh mới cho những ai yêu thích sự sáng tạo.

Cũng có mục đích biến sản phẩm thời trang cũ thành nguồn thu nhập, anh Cẩm Dũ (chủ một cửa hàng đồ si tại quận 10, TP. HCM) cho biết, việc mua đồ si vào dịp Tết mang lại nhiều lợi ích khi so sánh với đồ mới. Một trong những ưu điểm lớn nhất là giá cả hợp lý, vì đồ second-hand thường có mức giá thấp hơn đáng kể so với đồ mới, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Dù có một số món đồ si cao cấp có giá nhỉnh hơn, mặt bằng chung vẫn dễ tiếp cận so với sản phẩm mới hoàn toàn.

Ngoài ra, đồ si còn thu hút nhiều tệp khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ sự độc đáo. Những món đồ cổ điển, mang giá trị văn hóa hoặc phong cách thời trang khác biệt là sự lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ muốn tạo dấu ấn riêng. Anh Dũ nhận xét, những món đồ này rất phù hợp để diện trong dịp Tết, nhất là khi đi chơi hoặc gặp gỡ bạn bè.

Anh Dũ cho rằng, việc mua đồ đã qua sử dụng không chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang và kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy lối sống xanh. Việc sử dụng lại những món đồ cũ sẽ giúp giảm lượng rác thải thời trang xả ra môi trường hằng năm. “Dù có thể tác động của việc mua đồ si đến môi trường là chưa lớn, đây vẫn là một giải pháp thiết thực cho những ai có mong muốn bảo vệ môi trường”, anh Dũ bày tỏ. Anh cho biết, hiện cửa hàng cũng tận dụng các món đồ bị hỏng để sáng tạo và tái chế thành đồ mới nhằm hạn chế tối đa việc vứt bỏ, góp phần bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng sản phẩm thời trang cũ vào dịp Tết không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn phản ánh những thay đổi tích cực trong nhận thức tiêu dùng của giới trẻ. Từ trao đổi, chuyển nhượng quần áo đến tái chế đồ cũ, những hành động này đang góp phần kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu rác thải thời trang - một trong những ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hàng đầu.

Với sự phát triển của các hội, nhóm trên mạng xã hội và những ý tưởng tái chế sáng tạo, đồ cũ không chỉ được tái sử dụng mà còn được “tái sinh” với giá trị mới. Đây không chỉ là phong cách thời trang độc đáo mà còn là một phần trong lối sống xanh - điều mà xã hội ngày nay đang hướng tới.