10 dấu hiệu cho thấy bạn tìm được tri kỷ

SVO - Tri kỷ là gì? Làm thế nào để nhận biết và thu hút một người tri kỷ?

Liệu tri kỷ có phải là người mà bạn định mệnh phải ở bên? Hay đó là người có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn? Ngay cả khi bạn đã từng nghe đến thuật ngữ tri kỷ, nhiều người có lẽ vẫn chưa thực sự hiểu rõ về nó.

Tri kỷ là gì?

Từ "tri kỷ" là sự kết hợp của hai từ "linh hồn" (soul) và "bạn đời" (mate), dùng để chỉ người mà bạn có mối liên hệ sâu sắc từ kiếp trước, hoặc người có thể giúp bạn hiểu được sứ mệnh của linh hồn mình.

Tri kỷ có thể khác giới hoặc cùng giới, và có thể có nhiều tri kỷ. Vì họ là những người bạn đồng hành cùng nhau hướng đến mục tiêu và số phận giống nhau, nên hầu hết không tiến đến mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, họ có thể giúp bạn trau dồi sức hấp dẫn để có một mối tình thành công, hoặc họ có thể mang đến cho bạn cơ hội gặp gỡ những người khác.

10 đặc điểm của tri kỷ

Trực giác giao tiếp bằng ánh mắt

Khi ánh mắt bạn chạm nhau, bạn sẽ không thể rời mắt khỏi người ấy, như người ta vẫn nói: "Ánh mắt nói lên nhiều hơn lời nói". Đây chính là khoảnh khắc bạn gặp được người tri kỷ của mình.

Gặp gỡ tình cờ nhiều lần

Bạn thường sẽ tình cờ gặp người bạn tri kỷ của mình ở bất cứ đâu bạn đến. Đôi khi bạn thậm chí còn gặp họ ở những nơi không ngờ tới nhất. Bạn không thể không nghĩ: "Có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, có lẽ giữa chúng ta có một mối liên kết mạnh mẽ nào đó".

Bạn có thể thoải mái tự nhiên khi ở bên người đó

Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên họ và ngay cả khi gặp nhau lần đầu, bạn cũng sẽ cảm thấy thư giãn. Ngay cả khi có những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, bạn cũng sẽ không cảm thấy khó xử hay lo lắng. Trên thực tế, họ là người mà bạn cảm thấy thoải mái đến mức bạn thậm chí có thể tận hưởng sự im lặng.

Cảm giác hoài niệm

Khi gặp được người tri kỷ của mình, bạn có thể cảm thấy hoài niệm ngay cả khi đó là lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ khoảnh khắc đó gợi lại những kỷ niệm về cuộc sống trước đây của bạn.

Nhiều điểm tương đồng và tương ứng

Bạn thường có những cảm nhận, cách suy nghĩ và sở thích tương tự, nhưng bạn cũng có thể có khuôn mặt hoặc khí chất tương đồng. Bạn thậm chí có thể cùng ngày sinh nhật, nhóm máu hoặc anh chị em ruột. Càng nói chuyện với người tri kỷ của mình nhiều hơn, bạn càng khám phá ra nhiều điểm chung, vì vậy bạn có thể nhận ra: "Người này là người định mệnh của mình" khi cả hai trở nên thân thiết hơn.

Hiểu được suy nghĩ của đối phương

Những người là tri kỷ hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần phải nói gì. Khi bạn không thể diễn đạt những gì mình muốn nói, họ lại hiểu một cách kỳ diệu và nói thay cho bạn. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng cả hai đang nghĩ cùng một điều vào cùng một thời điểm. Thậm chí, bạn có thể muốn đến cùng một nơi hoặc xem cùng một bộ phim.

Bạn không ngại bị chỉ trích

Bạn sẽ lắng nghe ngay cả khi bị trách mắng hoặc bị chỉ ra khuyết điểm. Ngay cả khi cãi nhau lớn tiếng, bạn cũng sẽ làm lành nhanh chóng và không hề có ác cảm. Trên thực tế, càng tranh cãi, hai người càng có thể trở nên thân thiết hơn.

Bạn có thể nói thẳng thắn bất cứ điều gì mình nghĩ

Có những điều bạn có thể nói với tri kỷ của mình mà không thể nói với bất kỳ ai khác. Bạn có thể bắt đầu bằng câu, "Tôi chưa bao giờ kể cho ai điều này trước đây, nhưng..." và bắt đầu chia sẻ những bí mật, điểm yếu và nỗi lo lắng của mình.

Gặp gỡ tri kỷ vào thời điểm khó khăn

Bạn thường gặp tri kỷ của mình vào một bước ngoặt trong cuộc đời. Bạn có thể đang bối rối về điều gì đó hoặc đang vật lộn với một quyết định quan trọng. Tri kỷ sẽ là chỗ dựa tinh thần, giúp tìm thấy sức mạnh khi bạn cần ai đó để dựa dẫm hoặc tâm sự. Họ thậm chí có thể giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn.

Giúp bạn từ bỏ những thói quen xấu.

Khi gặp được tri kỷ, bạn có thể cảm thấy áp lực phải "sắp xếp lại cuộc sống của mình". Điều này là bởi vì bạn tự nhiên bắt đầu cảm thấy muốn trở thành người xứng đáng với họ và là người mà họ sẽ không phải xấu hổ.