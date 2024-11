19 tuổi đã trải nghiệm qua 9 công việc khác nhau của nam sinh Trường Kinh tế

SVVN - Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm hai tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù theo học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, nhưng từ lâu Dũng đã có niềm đam mê mãnh liệt với truyền thông và sự kiện. Ngay từ những năm cấp 3, Dũng đã là Founder - Chủ nhiệm Ban truyền thông đầu tiên của trường, đồng thời sáng lập và quản lý các fanpage truyền thông, trang Confessions cho học sinh trung học, nơi có thể chia sẻ và kết nối với nhiều bạn trẻ đồng trang lứa.

Nhờ sự năng động và nhiệt huyết ấy, ngay từ năm nhất đại học, mình đã tham gia vào nhiều hoạt động sự kiện, xây dựng mạng lưới kết nối rộng rãi. Và gần một năm trước, mình đã may mắn trúng tuyển, trở thành một trong 50 Đại sứ sinh viên của Samsung tại Việt Nam – Galaxy Campus Friends. Đây là một vinh dự to lớn đối với mình khi trở thành gương mặt đại diện giúp đưa hình ảnh và giá trị của Samsung đến gần hơn với cộng đồng sinh viên Việt Nam – những bạn trẻ nhiệt huyết và năng động. Trở thành Đại sứ sinh viên của Samsung không chỉ là cơ hội, mà còn là bước ngoặt để mình gặp gỡ, học hỏi từ nhiều người bạn, người anh, người chị vô cùng tài giỏi, họ là các Chủ tịch Câu lạc bộ tại trường Đại học, các Content Creator triệu views, hay những Quán quân, Á quân các cuộc thi lớn toàn quốc…

Trong hành trình học hỏi không ngừng, mình đã tham gia và đạt được một số thành tích đáng tự hào, như Á quân Cuộc thi Accessibility Design Competition 2024 – Sáng kiến cho người khuyết tật do trường Đại học RMIT tổ chức, Top 5 chung cuộc với Giải Tiềm năng tại Cuộc thi EcomathonSea 2024 – Thực chiến Kinh doanh thương mại điện tử do Meta Ecom, Ecomdy Media, và TikTok For Business tổ chức. Ngoài ra, mình còn là Đại sứ truyền thông cho nhiều sự kiện, chương trình, cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học. Sau một năm nhất đại học đầy năng suất, vào tháng 10 vừa qua, mình tiếp tục có cơ hội trở thành Đại sứ sinh viên của FPT Software tại Việt Nam. Qua vai trò này, mình hy vọng có thể lan toả những giá trị tích cực, những hoạt động ý nghĩa cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị đi trước đến với các bạn sinh viên và học sinh.

Ngoài việc học tập, tham gia hoạt động ngoại khoá và các cuộc thi, nhiều người có thể nghĩ rằng mình không còn thời gian cho công việc nào khác. Nhưng thực tế, hiện tại mình vẫn đang làm song song hai công việc cùng lúc, và tính từ năm 16 tuổi, mình đã trải nghiệm qua 9 công việc khác nhau. Từ nhân viên bán hàng, nhân viên pha chế, gia sư, sales, tổ chức sự kiện, marketing, truyền thông cho đến bảo vệ hay công nhân giày da, mình đều từng thử sức. Mình làm nhiều việc như vậy, đơn giản vì thích trải nghiệm và muốn hiểu rõ bản chất của từng công việc, xem mọi người trong mỗi ngành phải làm gì. Ví dụ như việc mình từng làm công nhân giày da trong 1 tháng nghỉ hè trước khi lên lớp 11, khi xin vào một công ty giày da gần nhà, nơi mẹ mình từng làm việc. Đứng tại dây chuyền đó, tự tay làm những công việc mà mẹ đã từng làm, mình mới thật sự cảm nhận được nỗi vất vả mà mẹ đã trải qua để lo cho mình.

Những trải nghiệm đó giúp mình nhận ra mỗi nghề đều có những khó khăn riêng, đồng thời mình cũng học hỏi thêm rất nhiều kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn và cả những bài học cuộc sống. Từ đó, mình hiểu hơn về bản thân và xác định được hướng đi phù hợp. Hiện tại, mình đang là gia sư, và là một Content Creator chính hiệu – vừa sản xuất nội dung trên kênh TikTok cá nhân (Chàng trai không bí ẩn), vừa sáng tạo nội dung cho một công ty Dược phẩm.

Phía sau những thành tích và trải nghiệm mình có được là cả một hành trình dài với sự nỗ lực không ngừng, đôi khi xen lẫn cả những khó khăn, thử thách mà mình đã phải đối mặt từ khi mới 13-14 tuổi. Mình xuất thân từ một gia đình làm nông, nơi bố mẹ là những người nông dân chất phác, vất vả nuôi lớn ba chị em từ những công việc chăn nuôi và trồng trọt. Khi mình bước vào lớp 8, gia đình đón thêm thành viên mới - một cậu em trai. Đó là niềm vui lớn, nhưng cũng đồng thời là một áp lực mới. Chị gái mình lúc ấy phải đi học thêm rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, còn mình cũng phải dốc sức ôn luyện để thi vào cấp 3. Tài chính gia đình trở nên eo hẹp hơn, nhất là khi dịch tả lợn Châu Phi ập đến và hủy hoại toàn bộ cơ nghiệp chăn nuôi mà bố mẹ đã gây dựng, khiến gia đình mất trắng.

Những lúc đó, mình đã ngừng xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ, tự động cắt giảm chi tiêu để giảm bớt gánh nặng tài chính. Có những ngày mình đi học ở trường từ 2 giờ chiều, rồi đi học thêm đến tận tối khuya, nhưng vẫn giữ chiếc bụng đói để tiết kiệm chút ít. Mình không biết làm cách nào để giúp đỡ bố mẹ, điều duy nhất mình có thể làm lúc ấy là chia sẻ, động viên tinh thần cho bố mẹ và chị gái, nhưng trong lòng không tránh khỏi những trăn trở, suy nghĩ. Chị mình, vì lo cho kinh tế gia đình, cũng đành từ bỏ ước mơ du học và sau đó cũng đã trở thành 1 sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Những năm tháng ấy, ở cái tuổi lẽ ra chỉ cần vô tư mà học tập và trải nghiệm, mình đã phải sớm đối diện với những lo toan, suy nghĩ về tương lai, về gia đình, và cả với xã hội ngoài kia. Là một người thuộc cộng đồng LGBTQ+, mình đã nhận ra xu hướng của bản thân từ khi còn bé. Thế nhưng, môi trường học của mình khi ấy không hề dễ dàng để chấp nhận sự khác biệt. Dù mình vẫn có những người bạn tốt và thầy cô tận tâm, nhưng mình không ít lần phải đối mặt với sự chế giễu, lời miệt thị từ cả bạn bè lẫn giáo viên. Điều này đã khiến mình thu mình lại, trở nên tự ti và mất đi sự hồn nhiên vốn có trong suốt một khoảng thời gian dài. Mãi đến năm 16 tuổi đi làm thêm và đã tích lũy được một số thành tích trong học tập và đủ trưởng thành để nhìn lại chính mình, mình mới dần lấy lại sự tự tin. Mình nhận ra rằng dù có khó khăn đến đâu, những trải nghiệm ấy cũng đã rèn luyện cho mình sự kiên cường, giúp mình trưởng thành hơn và hiểu rõ hơn về giá trị của bản thân.

Bây giờ mỗi khi nhìn lại, mình biết ơn những năm tháng ấy, đã giúp mình hình thành một tư duy chín chắn, một tinh thần thép và một trái tim mạnh mẽ hơn. Những bước chân chập chững của tuổi trẻ có lẽ sẽ luôn gặp nhiều thử thách, nhưng cũng chính nhờ vượt qua được những thử thách ấy, mình mới có thể trân trọng và ghi nhận những thành công nhỏ, từng bước xây dựng nên một hành trình đầy ý nghĩa cho chính mình.

Là một người trẻ, mình luôn khao khát sống có ích, đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng xung quanh. Mình đã có thể tự đóng học phí và chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng khi trở thành sinh viên năm 2. Mình vừa đi học, vừa đi làm, vừa tham gia các hoạt động ngoại khoá và thi cử, đồng thời vẫn dành thời gian cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trong môi trường học tập năng động và cạnh tranh của NEU, mình luôn trân trọng những cơ hội tham gia các hoạt động vì sinh viên và cho sinh viên. Mình thường xuyên chia sẻ những buổi workshop, chương trình phát triển kỹ năng, và các hoạt động hướng nghiệp, với mong muốn giúp các bạn sinh viên phát triển bản thân và định hướng sự nghiệp. Bằng việc tham gia và chia sẻ, mình hy vọng lan tỏa tinh thần tích cực, giúp cộng đồng sinh viên ngày càng tiến bộ và vững bước trên con đường tương lai.

Bên cạnh đó, mình cũng tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm đóng góp thiết thực cho xã hội. Từ những lần quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đến những hoạt động hiến máu nhân đạo hay những chuyến đi thăm và tặng quà cho những người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn – mỗi lần như vậy đều cho mình cảm giác ý nghĩa và trân trọng cuộc sống hơn.

Ngoài ra, mình vẫn đang ấp ủ những dự án kinh doanh và khởi nghiệp của riêng mình. Để chuẩn bị cho điều đó, mình không ngừng trau dồi thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chính sự nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ là động lực lớn nhất thúc đẩy mình tiến lên và lan tỏa tinh thần này đến những bạn sinh viên khác. Mình mong rằng, mỗi một bạn trẻ ngoài kia sẽ dám sống, dám cống hiến, và cùng nhau chúng ta sẽ phát triển, xây dựng một cộng đồng sinh viên năng động, sáng tạo và giàu giá trị cho xã hội.