2 nữ sinh viên trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) nhận giải thưởng ‘Nữ sinh Khoa học Công nghệ năm 2023’

SVVN - Với thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác xã hội, Đào Thị Thủy Tiên (khóa 2019, ngành Công nghệ Dệt may) và Võ Lê Thảo Vy (khóa 2020, ngành Công nghệ Thực phẩm, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) là hai sinh viên trong 20 nữ sinh được vinh danh giải thưởng "Nữ sinh Khoa học Công nghệ năm 2023".

Buổi lễ trao giải được T.Ư Đoàn và Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp tổ chức vào tối 27/10, tại Hà Nội.

Thảo Vy được xướng danh ở lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, còn Thủy Tiên đoạt giải ở lĩnh vực Công nghệ Vật liệu.

Ấp ủ giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam từ năm 2021, Thủy Tiên đã hai lần ứng tuyển vào năm 2021 và 2022, tuy nhiên, vào thời điểm đó, hồ sơ của cô vẫn chưa đủ. Đó cũng là động lực thôi thúc Thủy Tiên nỗ lực nhiều hơn nữa với quyết tâm chinh phục Giải thưởng vào năm 2023.

Thủy Tiên không giấu khỏi xúc động khi những cố gắng của mình trong hơn 3 năm qua đã được đền đáp: “Đây vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình, vừa là minh chứng cho thấy mình đã phát triển đúng hướng. Mình theo học ngành Công nghệ May, tuy nhiên có đam mê rất lớn với vật liệu dệt may y tế và vật liệu dệt may thân thiện với môi trường, vì thế mình đã chọn tham gia vào các dự án nghiên cứu ở hai mảng này”.

Cũng giống Thủy Tiên, khi còn là sinh viên năm thứ hai, Thảo Vy đã tìm hiểu về giải thưởng này và đặt mục tiêu phấn đấu. Cô rất hạnh phúc vì đây là thành quả sau thời gian dài miệt mài ở phòng thí nghiệm từ sáng đến tối để tham gia các dự án nghiên cứu trong mảng thực phẩm.

Thảo Vy tâm sự: "Có ngày, mình vào phòng thí nghiệm từ lúc 6h15, khi trường vừa mở cửa và ở đến 20h mới về nên chỉ kịp ăn một bữa. Việc thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất độc hại khiến mình khá lo lắng. Tuy nhiên, đây là ngành mình chọn thì phải cố gắng".

Năm 2023, sau hơn 3 tháng phát động, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (đơn vị thường trực giải thưởng, trực thuộc T.Ư Đoàn) đã nhận được 65 hồ sơ đăng ký trên 12 ngành xét trao Giải thưởng đến từ 31 trường đại học, học viện trên cả nước.

Hầu hết các nữ sinh viên tham gia Giải thưởng đều là những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, được nhận bằng khen, giấy khen các cấp như: 'Sinh viên 5 tốt' cấp trung ương, thành phố; thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; là cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc cấp trường, cấp tỉnh và cấp trung ương, một số nữ sinh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 19/9, Hội đồng Giải thưởng đã họp, thảo luận, bỏ phiếu kín và thống nhất đề xuất các nữ sinh xuất sắc tiêu biểu. Căn cứ Quy chế và đề xuất của Hội đồng Giải thưởng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất.

Mỗi nữ sinh đoạt giải thưởng "Nữ sinh Khoa học Công nghệ năm 2023" được tặng Bằng khen của BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng bằng tiền mặt 5 triệu đồng.

Giải thưởng "Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam" tiền thân là “Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin” do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ sáng lập, tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1997. Giải thưởng nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ có chất lượng tham gia phát triển đất nước.