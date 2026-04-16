5 cách biến hóa sơ mi trắng gây bão sàn diễn Xuân Hè 2026

SVO - Sơ mi trắng – biểu tượng bất biến của thời trang – chính thức trở thành 'ngôi sao' sáng nhất mùa Xuân Hè 2026 với những kỹ thuật cắt may và xếp lớp đỉnh cao. Từ những biến tấu trong cách mặc đến sự trở lại của phong cách quý tộc, dưới đây là 5 cách 'tái sinh' sơ mi trắng từ các nhà mốt hàng đầu mà mọi tín đồ thời trang không thể bỏ lỡ.

Phép biến hóa tỷ lệ: Sơ mi Oversize thống trị

Xu hướng nổi bật nhất là sự lên ngôi của những chiếc sơ mi trắng phom rộng (oversize). Các nhà mốt không chỉ đơn thuần nới rộng kích cỡ, mà còn sử dụng chúng như một "trục thị giác" để thiết lập lại toàn bộ tỷ lệ của trang phục.

Balenciaga: Giữ nguyên phom áo oversize gần như nguyên vẹn, kết hợp cùng các thiết kế tối màu, tối giản chi tiết để làm nổi bật sự rộng rãi như một hiệu ứng thị giác đầy dụng ý. Sự tương phản giữa chiếc áo rộng thùng thình và những item còn lại tạo nên một tổng thể ấn tượng và cá tính.

CHANEL: Tiếp cận theo hướng chuyển động, phối sơ mi rộng với chất liệu lụa và váy có phom dáng linh hoạt, tạo sự liên tục trong từng cử động. Áo sơ mi không còn là một khối hình cố định mà trở thành một phần của dòng chảy, uyển chuyển theo từng bước đi.

Chanel Xuân Hè 2026.

Givenchy: Đưa phom dáng quá khổ trở lại khuôn khổ cấu trúc thông qua cách sơ vin gọn gàng, giữ lại đường nét cơ thể. Sự kết hợp giữa sự phóng khoáng của phom dáng rộng và sự chỉn chu của việc sơ vin tạo nên một diện mạo vừa thoải mái, vừa thanh lịch.

Sự chênh lệch về tỷ lệ giữa sơ mi rộng và các item đi kèm (chân váy dài, váy bất đối xứng, đồ ôm sát) trở thành yếu tố then chốt định hình phom dáng tổng thể. Những chiếc áo vốn thuộc tủ đồ nam giới được làm mới bằng đường cắt lệch hoặc kết hợp cùng trang sức kim loại bản lớn, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cấu trúc và chuyển động, kỷ luật và tự do.

Bottega Veneta Xuân Hè 2026.

Kỹ thuật xếp lớp: Sơ mi trắng đóng vai trò "trung gian"

Trong mùa Xuân Hè 2026, sơ mi trắng còn đảm nhận vai trò của một lớp trung gian, nơi kỹ thuật xếp lớp được triển khai để tạo chiều sâu cho tổng thể trang phục. Khi không còn là điểm nhấn chính, chiếc áo chuyển sang chức năng kết nối các lớp trang phục, đồng thời làm nền để điều tiết tỷ lệ và điểm neo thị giác.

Hermès: Sơ mi trắng thường được đặt dưới các lớp áo hoặc phụ kiện, nhưng vẫn giữ được độ gọn và độ sáng cần thiết. Nó vận hành như một bề mặt trung tính, giúp tiết chế những phức hợp về màu sắc và vật liệu ở phía ngoài. Bề mặt poplin đanh, mịn của sơ mi tạo nên một điểm tựa ổn định, đối thoại trực tiếp với kết cấu của len dệt kim hoặc da thuộc ở lớp ngoài.

Aiayu: Tiếp cận kỹ thuật xếp lớp theo hướng mềm mại và liền mạch. Sơ mi trắng hai lớp được kết hợp cùng đầm hoặc chân váy dài, tạo nên một cấu trúc nhiều lớp nhưng không phân tách rạch ròi. Các bề mặt vải chuyển tiếp vào nhau, khiến chiếc sơ mi không còn tồn tại như một yếu tố độc lập, mà trở thành một phần của tổng thể. Cách xử lý này đặc biệt phù hợp trong giai đoạn chuyển mùa, khi trang phục cần đáp ứng đồng thời yêu cầu về cấu trúc và tính ứng dụng.

Nhờ sự hiểu rõ về chất liệu, việc phối nhiều lớp lang không dẫn đến cảm giác nặng nề mà vẫn giữ được độ thoáng và sự liền mạch.

Trở về cội nguồn: Sơ mi trắng cổ điển với diện mạo mới

Nhiều nhà mốt lựa chọn quay về cách mặc sơ mi trắng theo hướng truyền thống, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với nhịp sống đương đại.

Ralph Lauren, Michael Kors và Dior: Áo sơ mi vẫn giữ cấu trúc quen thuộc, nhưng được làm mềm và nới lỏng để loại bỏ cảm giác khuôn mẫu của trang phục công sở. Sự thay đổi thể hiện ở cách xử lý chi tiết: cổ áo mở sâu hơn, phom áo buông theo cơ thể, thao tác sơ vin không còn mang tính quy chuẩn mà trở nên tự nhiên. Khi kết hợp cùng quần suông, chất liệu mềm hoặc bề mặt vải nhẹ, tổng thể tạo ra một trạng thái thoải mái nhưng vẫn chỉn chu.

Ở đây, sự sang trọng được định nghĩa lại. Nó không còn nằm ở những đường cắt sắc nét hay cấu trúc cứng cáp thường thấy ở chiếc áo sơ mi trong lễ phục, mà xuất hiện ở cách chất liệu phản ứng với chuyển động và cách trang phục tương tác với cơ thể người mặc. Đây là biểu hiện rõ ràng của tinh thần "xa xỉ thầm lặng" (quiet luxury). Người mặc không cần chủ động tìm kiếm sự nổi bật, mà chính cấu trúc sợi vải, cách hoàn thiện bề mặt và độ chuẩn xác của đường cắt đảm nhận vai trò truyền tải nhận diện.

Biến tấu trong cách mặc: Phá vỡ mọi giới hạn

Nếu các xu hướng khác xoay quanh cấu trúc và tỷ lệ, thì ở đây, sự biến chuyển nằm trọn trong cách mặc. Sơ mi trắng có thể thay đổi diện mạo chỉ qua những thao tác đơn giản.

Issey Miyake: Khai thác kỹ thuật xếp nếp để đưa sơ mi vượt khỏi cấu trúc phẳng, tạo nên bề mặt có chuyển động và khả năng biến đổi hình khối.

Ermanno Scervino: Giữ áo ở trạng thái buông lỏng, đặt lên những thiết kế mang thiên hướng nữ tính, từ đó tạo ra một thế cân bằng giữa hai hệ quy chiếu khác nhau.

Chiếc áo không còn được cài kín hay giữ nguyên vị trí, mà được buộc ngang thân, kéo lệch vai hoặc khoác hờ như một lớp phủ. Một chiếc sơ mi quen thuộc, khi được buộc nhẹ ở thân hoặc đặt trễ trên vai, chuyển thành một yếu tố tạo hình, có thể xuất hiện trong bối cảnh trang trọng lẫn thường nhật, mà không cần thay đổi bản chất của chính thiết kế.

Aera Xuân/Hè 2026.

Điểm nhấn nơ bản lớn: Sự trở lại của phong cách quý tộc

Trên sàn diễn Xuân Hè 2026, một biến thể của sơ mi trắng liên tục xuất hiện với cấu trúc xoay quanh một chi tiết duy nhất: phần nơ bản lớn đặt trên nền áo.

Saint Laurent và Givenchy: Chi tiết này trở thành điểm khởi phát cho toàn bộ cách xây dựng trang phục. Nó gợi lại hệ quy chiếu của trang phục quý tộc, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh đương đại. Thay vì định hình bằng đường cắt hay phom dáng, thiết kế được triển khai trực tiếp trên cấu trúc thông qua thao tác thắt, xoắn hoặc đặt lệch. Từ đó, hình khối chiếc nơ được tạo ra phụ thuộc vào cách xử lý chất liệu và vị trí của nút thắt.

Khi kết hợp cùng chân váy da, áo khoác phom cứng hoặc quần suông tối màu, yếu tố mềm mại của chiếc nơ đóng vai trò như một điểm neo thị giác, giữ cho tổng thể không rơi vào trạng thái nặng nề hoặc khép kín. Phần còn lại của trang phục thường được tiết chế về màu sắc và phụ kiện, nhằm duy trì sự tập trung vào chi tiết trung tâm.