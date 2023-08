5 sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) giành học bổng của chính phủ Canada

SVVN - Dương Phan Hiệp My, Nguyễn Lê Đan Vy, Nguyễn Quang Mỹ Hồng, Âu Thị Bảo Châu và Phạm Thanh Hằng (trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) vinh dự được Chính phủ Canada trao 5 suất học bổng SEED để đi học trao đổi tại York University và Thompson Rivers University trong một học kỳ.

Học bổng SEED (viết tắt của Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) là học bổng do chính phủ Canada cấp cho sinh viên thuộc khu vực Đông Nam Á đi học trao đổi hoặc nghiên cứu ngắn hạn tại Canada.

Với sự hỗ trợ tài chính từ SEED, 5 sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) sẽ có cơ hội học hỏi nhiều kiến thức mới liên quan đến chuyên ngành đang theo học tại trường, mở rộng mối quan hệ với bạn bè quốc tế, phát triển bản thân một cách toàn diện.

Để chuẩn bị cho học kỳ trao đổi sắp tới, mới đây 3 trong số 5 sinh viên đã được Đại sứ quán Canada tại Việt Nam mời đến tham dự sự kiện “Pre-departure Reception for 2023 – 2024 SEED Grantees” và gặp gỡ Đại sứ Shawn Steil cùng ban lãnh đạo của Đại sứ quán.

Tại sự kiện, các sinh viên đã được giới thiệu và giao lưu với những sinh viên, học viên cao học đến từ các đơn vị học thuật khác trên cả nước, cùng thảo luận về các chủ đề đáng quan tâm trong khu vực Đông Nam Á, từ đó tạo tiền đề cho một học kỳ trao đổi đầy hứa hẹn tại Canada.