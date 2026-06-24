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Đoàn - Hội

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Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

788 đại biểu Đại hội Đoàn XIII vào Lăng viếng Bác, báo công trước giờ khai mạc

Dương Triều

SVO - Sáng 24/6, trước giờ khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, 788 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu thanh niên cả nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và tham gia Lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào và quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước con đường mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 24/6, đoàn đại biểu dự Đại hội đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn và tham gia Lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Các đại biểu Đại hội Đoàn XIII vào Lăng viếng Bác, báo công trước giờ khai mạc.

Tham dự chương trình, có: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng 788 đại biểu dự Đại hội.

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Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những đóa hoa tươi thắm được đặt trước Đài tưởng niệm như lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Tiếp đó, đoàn đại biểu tham gia Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian thiêng liêng, xúc động, các đại biểu được lắng nghe những lời căn dặn của Bác Hồ dành cho thanh niên Việt Nam – những lời dạy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ tuổi trẻ trong học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành.

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Thay mặt tuổi trẻ cả nước, anh Phạm Quang Thắng - Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo với Bác những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua.

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam khẳng định đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi lĩnh vực; tích cực tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hội nhập quốc tế.

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Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động báo công, vào Lăng viếng Bác trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là dịp để các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ cả nước tiếp tục rèn đức, luyện tài, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

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Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Từ những lời căn dặn của Người, mỗi đại biểu mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp phần đưa Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam.

Dương Triều
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #đại hội đoàn #viếng Bác #báo công #tuổi trẻ Việt Nam #Chủ tịch Hồ Chí Minh #đại biểu #Đại hội Đoàn lần thứ XIII

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