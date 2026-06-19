Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Sinh viên kỳ vọng Đại hội Đoàn XIII tạo đột phá về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế

SVO - Chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và mở rộng không gian sáng tạo cho thanh niên là những nội dung được nhiều cán bộ Đoàn, sinh viên gửi gắm trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiều cán bộ Đoàn trẻ tại các trường đại học bày tỏ kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ có những quyết sách mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Đoàn. Theo chị, việc ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ quản lý đoàn viên mà còn giúp tổ chức các phong trào, diễn đàn và hoạt động tương tác với thanh niên hiệu quả hơn, từ đó nắm bắt nhanh chóng nhu cầu, tâm tư của người trẻ để xây dựng các chương trình sát thực tiễn.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội).

Chị Lan Hương cũng đề xuất tăng cường các chương trình phát triển năng lực toàn diện cho thanh niên, đặc biệt là năng lực số, ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tạo thêm cơ chế để thanh niên tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề của cộng đồng và xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Chị Đinh Diệu Hồng - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội), kỳ vọng Đại hội XIII sẽ định hình những bước chuyển chiến lược, giúp tổ chức Đoàn trở thành bệ phóng cho lực lượng trí thức trẻ.

Chị Đinh Diệu Hồng - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội).

Theo chị Diệu Hồng, cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ nghiên cứu khoa học chuyên sâu và chuyển đổi số trong lĩnh vực y học, tạo điều kiện để sinh viên ngành y phát huy năng lực hội nhập quốc tế. Chị cũng đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu số đồng bộ về hoạt động khám chữa bệnh lưu động do đoàn viên ngành y tham gia, hướng tới theo dõi và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.

Một đề xuất khác là thúc đẩy mô hình nghiên cứu khoa học liên ngành giữa sinh viên Y Dược với các lĩnh vực công nghệ, khoa học tự nhiên nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán lâm sàng hoặc phát triển vật liệu y sinh.

Anh Phạm Minh Quang - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới là xây dựng thế hệ thanh niên đủ năng lực trở thành công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ vững bản sắc và lý tưởng cống hiến cho đất nước.

Anh Phạm Minh Quang - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).



Theo anh Minh Quang, tổ chức Đoàn cần tập trung nâng cao ba nhóm năng lực cốt lõi cho thanh niên gồm: ngoại ngữ, năng lực số và kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Đồng thời, cần mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để thanh niên tham gia nhiều hơn vào các diễn đàn, chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện quốc tế.

Anh Phạm Minh Quang cũng đề xuất phát động các chiến dịch truyền thông số quy mô lớn, khuyến khích đoàn viên, thanh niên lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển của Việt Nam trên các nền tảng toàn cầu, góp phần xây dựng sức mạnh mềm quốc gia trong thời đại số.

Các ý kiến đều chung kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tạo ra những định hướng mới, giúp tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ và phát huy tiềm năng của thanh niên; đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.