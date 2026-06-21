Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Du học sinh tại Nga mong Đoàn trở thành cầu nối kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

SVO - Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, chị Phạm Thị Thu Ba - Ủy viên BCH Chi đoàn Trắc địa - Bản đồ Mát-xcơ-va, hiện đang học tập tại trường ĐH Nông nghiệp Quốc gia Liên bang Nga mang tên Timiryazev bày tỏ, kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ phát huy mạnh mẽ hơn vai trò kết nối thanh niên Việt Nam trong nước với cộng đồng trí thức trẻ đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Theo chị Thu Ba, trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, lực lượng du học sinh không chỉ là những người tiếp thu tri thức tiên tiến của thế giới mà còn là nguồn lực quan trọng có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

"Tôi mong muốn Đoàn Thanh niên sẽ trở thành cầu nối mạnh mẽ hơn giữa thanh niên Việt Nam trong nước và thế hệ trí thức trẻ ở nước ngoài", chị Thu Ba chia sẻ.

Nữ du học sinh cho rằng, thanh niên ngày nay không chỉ cần được truyền cảm hứng bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, mà còn cần những cơ chế, không gian phù hợp để đóng góp bằng tri thức, sáng tạo và tư duy toàn cầu. Vì vậy, chị kiến nghị Đoàn đẩy mạnh xây dựng mạng lưới kết nối thanh niên Việt Nam trên toàn thế giới, tạo điều kiện để du học sinh tham gia đóng góp ý tưởng, nghiên cứu và các sáng kiến phục vụ phát triển đất nước.

Chị Phạm Thị Thu Ba - Ủy viên BCH Chi đoàn Trắc địa - Bản đồ Mát-xcơ-va, trường ĐH Nông nghiệp Quốc gia Liên bang Nga.

Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trí thức trẻ, chị Thu Ba cũng đặc biệt quan tâm đến công tác gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Theo chị, trong thời đại toàn cầu hóa, việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ trẻ xa quê hương. Do đó, Đoàn cần quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động giao lưu văn hóa, lan tỏa giá trị Việt Nam và hỗ trợ các tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài duy trì những hoạt động hướng về cội nguồn.

"Tôi tin rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, tuổi trẻ Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc với khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, văn minh và giàu bản sắc", chị Thu Ba bày tỏ.

Gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nữ du học sinh tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách, định hướng mới để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.