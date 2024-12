‘Ăn ké’ thực đơn khu X-Vip concert ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’: Toàn món ngon ‘đỉnh nóc kịch trần’

SVVN - Khu X-Vip có giá vé cao nhất concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nên ai cũng tò mò không biết các khán giả chịu chơi nhất sẽ được ban tổ chức chiêu đãi những món nào?

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai có nhiều hạng vé khác nhau, đắt nhất là khu X-Vip với mức giá lên đến 8 triệu mỗi vé. Ấy thế mà hạng vé này vẫn bán hết nhanh chóng bởi người mua nhận được nhiều quyền lợi rất xứng đáng. Các khán giả X-Vip được ngồi trong phòng kính với tầm nhìn bao trọn sân khấu.

Họ cũng được phục vụ đồ ăn trong suốt concert để có đủ sức khỏe để cổ vũ các nghệ sĩ. Ngay sau khi concert chuẩn bị bắt đầu, các khán giả X-Vip đã nhanh chóng khoe loạt đồ ăn được ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo, còn in thực đơn rõ ràng như tiệc cưới.

Tính sơ sơ thì các món ăn phục vụ hạng vé X-Vip vô cùng phong phú, từ đồ ăn vặt như các loại hạt đến bánh gan ngỗng, xiên phô mai thịt nguội, thịt gà thịt bò xiên nướng rồi các loại bánh ngọt, nhiều loại đồ ăn canape (món ăn nhỏ tiện cầm tay). Nhìn thực đơn mà ai cũng tấm tắc khen ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai quá chịu chi, mang đến toàn món ngon “đỉnh nóc kịch trần” tới khán giả.

Và tất nhiên, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng so sánh thực đơn này với món bánh cuốn mà khán giả hạng vé cao cấp được phục vụ tại concert Anh trai say hi đêm thứ 3. Được biết vị khán giả này mua vé với giá 10 triệu đồng, được ngồi phòng riêng theo dõi concert nhưng đồ ăn chỉ là bánh cuốn, mì ly và mấy quả quít được bày biện trên đĩa nhựa dùng một lần. Hình ảnh này đã khiến cư dân mạng tranh cãi, cho là không xứng tầm với giá vé.

Tuy sau đó đã có nhiều người lên tiếng giải thích, rằng đây không phải là đồ ăn của ban tổ chức Anh trai say hi cung cấp, vì hạng vé này chỉ có vé mời chứ không bán. Những khán giả có vé “chính hãng” được phục vụ đồ ăn ngon và phong phú hơn nhiều. Do đó, hình ảnh bánh cuốn và nước ngọt kia được cho là của một bên khác cung cấp trong concert.