Ba bộ phim 'hot' nhất 'khuấy đảo' phòng vé xứ Trung tháng Bảy: 'Sự trở lại của hành trình kỳ ảo mùa Hè'

SVVN - Tháng Bảy đã đến, phim chiếu rạp mùa Hè 2024 xứ Trung cuối cùng cũng trở nên 'nóng' hơn với 3 bộ phim giả tưởng: 'Welcome to my side', 'A legend' và 'Under one person' (tạm dịch) - bản điện ảnh của 'Dị nhân chi hạ'.

Welcome to my side: Cảm giác thư giãn và chữa lành Sự kết hợp giữa phong cách “lãng mạn, hài nhẹ và kỳ ảo” khiến phim có xu hướng kể chuyện nhẹ nhàng hơn. Sau một tai nạn, nhân vật nam chính Chen Xiaozhou thường xuyên nhìn thấy đàn vịt cao su kêu quạc quạc bất cứ khi nào anh ta nhìn thấy thứ gì đó màu vàng. Điều này đã gây trở ngại rất lớn cho cuộc sống của anh ta, cho đến khi một cô gái tên Feng Jianan xuất hiện. Chen Xiaozhou ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chỉ cần anh ở bên Feng Jianan, con vịt sẽ không chạy ra gây rắc rối, và một hành trình lãng mạn đầy hài hước bắt đầu... A Legend: 'Huyền thoại' sống dậy Phần tiếp theo cuộc phiêu lưu săn tìm kho báu và bối cảnh du hành thời gian của The Myth. Phần này tập trung vào các thế lực ngoài hành tinh ở các thành phố đương đại. Điểm nổi bật của bộ phim này là việc sử dụng công nghệ AI để tái tạo phiên bản Thành Long 27 tuổi. Các yếu tố khác như đội quân cưỡi ngựa có quy mô lớn và hàng nghìn binh sĩ ở các địa điểm sa mạc... sẽ được quay thật ngay tại Tân Cương mà không sử dụng CGI hay công nghệ nào. Phim còn có sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop Trương Nghệ Hưng, tên tuổi được yêu thích ở đất nước tỉ dân và Cổ Lực Na Trát. Trong tác phẩm này, nam diễn viên 70 tuổi sẽ vào vai một nhà khảo cổ học phát hiện ra một cổ vật bằng ngọc bích đầy quyền năng, đưa mình cùng cậu sinh viên mà mình giảng dạy quay về thời kỳ hỗn loạn ở thời Tây Hán (206 TCN - 24 SCN). Với tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp, ông quyết định dẫn đầu một đoàn thám hiểm để khám phá sự thật trong giấc mơ và cùng nhau dấn thân vào cuộc phiêu lưu giả tưởng không ngờ phía trước. Under one person (tạm dịch): Cảm nhận sự tươi mới và thời trang của văn hóa truyền thống Under one person không những phải vượt qua khó khăn trong việc chuyển thể truyện tranh thành phim live-action mà còn cần phải khác biệt so với các phiên bản web drama trước đây mới có thể tạo nên kết cấu trẻ trung, không gian đô thị và bối cảnh siêu nhiên của bộ phim một cách hoàn hảo. Phim xoay quanh nhân vật Trương Sở Lam, người luôn che giấu thân phận thật sự của mình, đã bị cuốn vào vòng xoáy chiến đấu giữa các giáo phái ngoài hành tinh khác nhau kể từ khi gặp Phùng Bảo Bảo bí ẩn. Khi biết rằng Sở Lam chính là người kế thừa kỹ năng đặc biệt, thế giới ngoài hành tinh đã phát động một cuộc cạnh tranh khốc liệt để truy tìm anh ta. Phiên bản Under one person của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện sở hữu dàn diễn viên được đánh giá là 'đẹp mắt' như Hồ Tiên Hú, Lý Uyển Đát, Phùng Thiệu Phong, Kiểu Chấn Vũ, Tống Ninh Phong, Naran, Nara, Lan Tây Nhã, Hùng Ổn Ổn, Vương Kính Tùng, Tuỳ Vịnh Lương… Các áp phích nhân vật được tung ra cùng lúc cũng rất bắt mắt. Để đến gần hơn với cảm giác truyện tranh, tấm áp phích được thiết kế dưới dạng phong cách thẻ bài, kết hợp với ống kính góc rộng và phóng đại, dường như đưa mọi người trở lại thế giới truyện tranh. Phim sẽ được khởi chiếu vào ngày 26/7. Dược sĩ Tiến mời Hồ Ngọc Hà - Hương Giang và ‘dàn sao’ Việt khuấy động sân khấu giữa hàng trăm sinh viên Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào của 'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy, được khán giả ủng hộ đi thi 'Miss International 2024' Dàn 'mỹ nhân' đẳng cấp quốc tế khoe đường cong nóng bỏng trong loạt thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn Thúy Phương