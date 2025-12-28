'Bạn trai quốc dân xứ Kim Chi' vượt mặt Lee Junho về mức độ danh tiếng, tháng cuối năm 2025

SVO - Park Jeong Min đã vượt xa Lee Junho về chỉ số danh tiếng thương hiệu trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các diễn viên đang lên, tháng cuối năm (26/11 - 26/12).