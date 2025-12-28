Hoài Lâm và Hồ Văn Cường kết hợp đầy cảm xúc cùng Như Quỳnh, nối tiếp giá trị âm nhạc quê hương

SVO - Xuất hiện trong đại nhạc hội 'Hương sắc giai nhân', Hoài Lâm, Hồ Văn Cường đã có màn kết hợp cùng Như Quỳnh, mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Với thời lượng kỷ lục hơn 5 tiếng đồng hồ, Hương sắc giai nhân không chỉ là một đêm diễn cá nhân, mà còn là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Sự xuất hiện đặc biệt của các nam nghệ sĩ Thanh Duy, Hoài Lâm, Hồ Văn Cường mang đến điểm nhấn thú vị cho chương trình. Dưới sự dẫn dắt tài tình của bộ ba MC Cù Trọng Xoay, Hoàng Oanh và Nguyên Khang, khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc, từ sự hoài niệm của những bản bolero bất hủ đến sự tươi mới của các dòng nhạc đương đại.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh giai nhân trong văn hóa Việt Nam, đại nhạc hội được dàn dựng công phu và chia thành ba chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề "Hương – Sắc – Giai nhân". Mỗi chương là một thế giới âm nhạc riêng, vừa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, vừa mở ra những lát cắt đương đại, tạo nên sự thống nhất xuyên suốt về mặt nội dung lẫn thị giác.

Sân khấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên với liên khúc rộn ràng Tình đẹp như mơ, Say một đời vì em và Tình đau. Tiết mục quy tụ "dàn sao" cực "khủng" bao gồm Như Quỳnh, Thanh Duy, Hoàng Mỹ An, Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân.

Trong đó, danh ca Như Quỳnh đã mang đến một bất ngờ lớn cho toàn bộ khán giả khi “bắt trend” với ca khúc từng gây chú ý trên nền tảng AI, rũ bỏ vẻ đằm thắm thường thấy để mang đến một diện mạo đầy năng lượng.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của Hoài Lâm. Nam ca sĩ đã khiến cả khán phòng vỡ òa khi song ca cùng danh ca Như Quỳnh qua hai bản tình ca bất hủ Tình yêu trả lại trăng sao và Không bao giờ quên anh.

Ngoài ra, tiết mục cũng được mong chờ không kém trong chương trình là màn song ca Giấc mơ cánh cò giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường. Sự chân phương, mộc mạc trong giọng hát của Hồ Văn Cường khi hoà quyện cùng với sự tinh tế của Như Quỳnh đã chạm đến trái tim khán giả, minh chứng cho sự tiếp nối bền bỉ của dòng nhạc quê hương.

Ở những chương cuối, Thanh Duy để lại dấu ấn đặc biệt với tiết mục Cõi nhớ song ca cùng Như Quỳnh. Đây không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là sự tái hiện kỷ niệm đẹp giữa hai chị em. Cõi nhớ cũng chính là ca khúc đầu tiên Thanh Duy từng xin được song ca cùng Như Quỳnh tại phòng trà từ nhiều năm trước.

Tiết mục này là lời tri ân đầy cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho đàn chị. Thanh Duy xúc động chia sẻ: “Chị Như Quỳnh mãi là thần tượng của Thanh Duy. Mình vô cùng vinh hạnh khi được tham gia chương trình và Thanh Duy hứa là chỉ cần khi chị Như Quỳnh cần Duy sẽ xuất hiện”. Thanh Duy còn khiến khán giả thích thú khi tái hiện thêm một số biểu cảm của Như Quỳnh không khác bản gốc là bao.

Không chỉ dừng lại ở ca nhạc, chương trình còn tôn vinh giá trị truyền thống qua các tiết mục Hồ Quảng và sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn thời trang ấn tượng với sự đồng hành của nhà thiết kế Tâm Huỳnh, là người đã gắn bó cùng Hương sắc giai nhân suốt 2 năm qua.