Quang Hùng MasterD khiến Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ, 'choáng' trước khả năng hoạt ngôn của Trấn Thành

SVO - Bộ ba khách mời Huỳnh Lập, Quang Hùng MasterD và Uyển Ân nhanh chóng 'hòa tan', tạo nên một trong những tập phát sóng ồn ào và náo nhiệt nhất 'Running man Vietnam' mùa 3.

Trong tập 12 của chương trình mang tên "Ký ức bị đánh mất" đưa khán giả và dàn cast xuyên không đến bối cảnh thế giới tương lai đầy ma mị. Huỳnh Lập hội ngộ cùng "cặp bài trùng" Quang Trung, Lê Nhân. Bên cạnh đó, màn tung hứng không hồi kết của cặp anh em Trấn Thành và Uyển Ân tạo nhiều tiếng cười cho khán giả. Tại đây, 10 thành viên phải dốc toàn lực để tìm lại danh phận "Phú hộ" hay "Người hầu", nhằm giành lấy tấm vé trở về thời đại của mình.

Trong nhiệm vụ "Sợi dây ký ức", cặp đấu giữa Quang Tuấn và Huỳnh Lập cũng tạo nên khoảnh khắc khó quên khi Huỳnh Lập dùng tuyệt chiêu hôn vào má đối phương để làm Quang Tuấn phân tâm. Dù bối rối, Quang Tuấn vẫn xuất sắc giành phần thắng, mang về những gợi ý quan trọng về thân phận cho đội của mình.

Đến nhiệm vụ "Vùng ký ức phản chiếu", Quang Hùng MasterD vô tình trở thành những "nạn nhân" khi phải toát mồ hôi hột ghi nhớ loạt từ vựng lạ lẫm từ dàn anh chị lão luyện. Sự biến hóa ngôn từ vô biên của các thành viên không chỉ làm khó đối thủ mà còn tạo sự thích thú cho khán giả.

Khép lại nhiệm vụ, 5 người chiến thắng gồm Trấn Thành, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Uyển Ân giành được quyền liên lạc để nhận thêm gợi ý đắt giá về thân phận thực sự.

Đến màn xé bảng tên, đội "Người hầu" có nhiệm vụ tìm kiếm và vận chuyển rương báu về căn cứ, nhưng tuyệt đối không được phép xé bảng tên của "Phú hộ". Ngược lại, phe "Phú hộ" tuy có quyền năng xé bảng tên "Người hầu" nhưng lại không được phép chạm tay vào rương báu. Quy luật này buộc các "Phú hộ" phải đeo chuông ở chân, một tín hiệu âm thanh báo động giúp "Người hầu" nhận biết sự xuất hiện của đối phương để kịp thời bỏ trốn.

Trong trận chiến sinh tồn đầy áp lực, "Bò biển" Trấn Thành rơi vào tình cảnh thất thế hiếm hoi. Dù nỗ lực chống trả, anh vẫn bị bộ ba "ác bá" Quân A.P, Liên Bỉnh Phát và chính cô em gái Uyển Ân hợp sức vây bắt. Màn hội đồng kịch liệt đến mức Trấn Thành bị lột sạch áo ngay trên sóng truyền hình, tạo nên khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội vì sự lăn xả quá mức.

Giữa vòng vây hiểm nghèo, Anh Tú Atus đã khiến người xem xúc động khi chấp nhận hy sinh "tính mạng" trong game, tự nguyện bị xé để giải cứu đàn anh thoát thân khỏi nhóm Phú hộ đang hăng máu.

Running man Vietnam mùa 3 một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng với cú lật kèo cuối trận từ Robot (Lê Nhân thủ vai). Ninh Dương Lan Ngọc thực chất mang phận "Người hầu", trong khi Huỳnh Lập và Quang Trung mới là những "Phú hộ" đích thực.

Đặc biệt, màn "nhập gia tùy tục" của Quang Hùng MasterD khi nghe lời Anh Tú Atus giáng một đòn "chí mạng" khiến Lan Ngọc kêu thất thanh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.