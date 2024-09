Bạn trẻ TP. HCM mang Trung Thu đến trẻ em khó khăn tại Bến Tre

SVVN - 520 phần quà Trung Thu, 20 suất học bổng, 6 chiếc xe đạp cùng nhiều hiện vật ý nghĩa khác đã được các bạn sinh viên thuộc CLB tình nguyện AKIKO (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) tận tay trao tặng cho các em học sinh tại trường Tiểu học Thạnh Phong A (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia của tuổi trẻ, góp phần xoa dịu khó khăn và mang đến những khoảnh khắc ấm áp trong dịp Tết Trung Thu.

Đây là lần thứ tư, chương trình “Trung Thu cho em” được Chi bộ 17 kết hợp cùng CLB Tình nguyện, trường ĐH Công nghệ TP. HCM tổ chức. Ngoài các hoạt động như gian hàng trò chơi, văn nghệ, trao tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... sự kiện còn lồng ghép chương trình tập huấn kỹ năng “Phòng chống xâm hại trẻ em”, nêu cao nhận thức về an toàn và sự tự tin trong cuộc sống. Các em sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết cho bản thân qua các hoạt động dí dỏm, gần gũi từ người trình bày.

Sự quan tâm của các bạn sinh viên không chỉ giúp mang đến một cái Tết Trung Thu an lành, mà còn góp phần tạo dựng một môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Những nụ cười tươi tắn của các em là động lực to lớn để các bạn trẻ tiếp tục nỗ lực trong các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ đầy tình thương yêu.

Thái Hoài Duyên (Phó Chủ nhiệm CLB tình nguyện AKIKO) chia sẻ: “Được góp mặt trong chương trình tình nguyện này là một trải nghiệm tuyệt vời mà mình và các thành viên trong câu lạc bộ luôn mong đợi. Mỗi năm, chúng mình dành nhiều thời gian và tâm huyết để mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của các em khi nhận quà hay tham gia các trò chơi, mình cảm thấy niềm vui và hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Hy vọng rằng, những gì câu lạc bộ mang lại không chỉ là quà tặng vật chất mà còn là tình yêu thương và sự bảo vệ, để mỗi em đều cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ cộng đồng”.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn kết hợp chương trình về nguồn “Tham quan Khu di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển” tại địa phương, nhằm tìm hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của dân tộc.

Trong chuyến đi, sinh viên có cơ hội tham quan các điểm di tích quan trọng, nơi ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của con đường vận tải chiến lược. Các bạn được nghe kể về những câu chuyện, những chiến công và sự hy sinh của các anh hùng, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

“Mình rất ấn tượng với sự đoàn kết của các bạn sinh viên và thành viên câu lạc bộ. Chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị, tổ chức và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong suốt chương trình. Những khoảnh khắc cùng nhau hát, chơi trò chơi với các em sẽ là những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời sinh viên của mình. Mình tin rằng, những hoạt động như ‘Trung Thu cho em’ giúp người trẻ tụi mình trưởng thành hơn”, Hà My (2005, ngành Truyền thông Đa phương tiện, trường ĐH Công nghệ TP. HCM) nói.