Trung Thu ấm áp tại lớp học tình thương Đông An (TP. Dĩ An, Bình Dương)

SVVN - CLB CTXH Ước mơ trẻ trực thuộc Liên Chi hội sinh viên khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) vừa tổ chức chương trình “Trung Thu yêu thương - niềm vui cho em” tại lớp học tình thương Đông An (thuộc khu phố Đông An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Chương trình với mong muốn mang đến một mùa Trung Thu ý nghĩa, ấm áp tình thân cho các em nhỏ.