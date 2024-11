Bế mạc 'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024': Mãn nhãn và đầy cảm xúc

SVVN - Thảm đỏ bế mạc 'Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2024' (HANIFF 2024) chào đón rất nhiều nghệ sĩ của lĩnh vực điện ảnh nói riêng và giải trí của nước nhà. Trong không gian sang trọng, đẳng cấp nhưng không kém phần ấm cúng của nhà hát Hồ Gươm, hàng loạt 'ngôi sao' điện ảnh trong nước và quốc tế xuất hiện trong trang phục đẹp mắt, phong cách thanh lịch.

Bên cạnh nội dung thảm đỏ với sự góp mặt của nhiều 'ngôi sao' trong nước và quốc tế, đêm bế mạc HANIFF 2024 cũng tạo nên nhiều cảm xúc khác biệt cho người xem. Đầu tiên, phải kể đến thức tiết mục mở màn MOTION ART – NGHỆ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG, với múa đương đại, âm nhạc bản địa và chuyển động trên không để cùng chào đón bạn bè quốc tế.

"Điện ảnh - motion picture" được biết đến với khái niệm nguyên bản là "Những khung hình biết chuyển động", nơi lưu giữ những hiện thực của cuộc sống dưới góc nhìn nghệ thuật và ghi dấu những cảm xúc chuyển động bên trong của con người để mỗi thước phim chính là một di sản tiếp nối...

MOTION ART – NGHỆ THUẬT CHUYỂN ĐỘNG lấy cảm hứng từ sự kết hợp hài hoà giữa hai nguyên tố tương sinh - tương khắc: Nước và Lửa, mang lại cho chúng ta những cảm xúc thật đẹp của tình yêu, niềm đam mê, sự thăng hoa để sáng tạo và tiếp nối không ngừng... cũng như tinh thần, sức sống và chủ đề "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh" của liên hoan phim năm nay.

Tại HANIFF 2024, điện ảnh Đức mang đến 6 tác phẩm đặc sắc cho khán giả Việt Nam cơ hội trải nghiệm những góc nhìn đa dạng và mới mẻ. Không chỉ có những bộ phim, mà còn có sự tham gia của nhiều nhà làm phim tài năng từ Đức, họ đã trực tiếp đến để giao lưu và chia sẻ cùng khán giả Việt Nam. Đây cũng là dịp để tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa hai nền điện ảnh Đức - Việt.

Càng ý nghĩa hơn khi trong đêm bế mạc, giữa lòng Hà Nội, (S)TRONG – Nam ca sĩ người Đức gốc Việt – đã mang đến tác phẩm Pietro Lombardi – Ich vermisse dich. Cảm xúc càng thăng hoa hơn thông qua sự kết hợp của Soobin và Cường Seven qua phần mashup 2 ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh: Ngồi tựa mạn thuyền – Trống cơm.

Điểm nhấn trong tiết mục cuối của đêm bế mạc chính là thông điệp về tình yêu, niềm tin và sự kế thừa. Những yếu tố này được khéo léo lồng ghép vào màn trình diễn hai ca khúc nhạc phim nổi tiếng When you believe và Never enough, thông qua giọng ca nội lực của nữ ca sĩ Thu Minh.

Như vậy là sau 5 ngày, với nhiều hoạt động sôi nổi mang tiêu chí hướng đến một liên hoan phim uy tín và chất lượng, Ban tổ chức đã gặt hái những kết quả vô cùng xứng đáng.

Các hạng mục đã được trao tại HANIFF 2024: - Phim dài xuất sắc nhất: Bộ phim Hard shell (Vỏ bọc) của Iran - Phim ngắn xuất sắc nhất: Bộ phim A bird flew (Khi chú chim cất cánh) của Colombia - Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Đạo diễn Majid-Reza Mostafavi, bộ phim Hard shell (Vỏ bọc) của Iran - Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Payman Maadi, bộ phim Hard shell (Vỏ bọc) của Iran - Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Tiina Tauraite, bộ phim 8 views of lake Biwa (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia - Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài: Bộ phim 8 views of lake Biwa (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia - Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Đạo diễn Nasim Forough, bộ phim Typesetter (Thợ xếp chữ) của Iran - Diễn viên trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi): Diễn viên Ngọc Xuân, bộ phim Once upon a love story (Ngày xưa có một chuyện tình) của Việt Nam - Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn: Bộ phim The rubber tappers (Những người gỡ mủ cao su) của Campuchia - Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet) cho phim dài: Bộ phim Liar (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga - Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất trong chương trình phim Việt Nam đương đại - Phim Hoa táo nở - Giải Dự án xuất sắc nhất của Chợ Dự án phim đến từ quốc gia Bangladesh - Giải của Ban giám khảo Chợ dự án thuộc về dự án của Thổ Nhĩ Kỳ *Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: - Nghệ sĩ Nhân dân Việt Hương (Lê Thị Bằng Hương), đạo diễn phim: Ngàn năm sênh phách do Hãng phim Sao Khuê sản xuất - Nghệ sĩ ưu tú, Phi Tiến Sơn, đạo diễn phim Đào, phở và piano do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất - Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đức Việt, đạo diễn phim Hồng Hà nữ sĩ do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, biên kịch phim Hồng Hà nữ sĩ do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất