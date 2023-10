Bí mật đau lòng mà Britney Spears đã mang theo suốt hai thập kỷ được tiết lộ khiến netizens 'sốc'

SVVN - Britney Spears, ngôi sao nhạc pop toàn cầu, luôn là 'cuốn sách mở' khi nói về những thử thách và đau khổ trong cuộc đời cô. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký mới nhất của mình, "The Woman in Me", cô đã tiết lộ một bí mật đau lòng mà cô đã mang theo suốt hai thập kỷ.