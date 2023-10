Cộng đồng mạng quốc tế ‘gạnh tỵ’ với fan Việt khi BamBam (GOT7) không chỉ hát tiếng Việt mà còn khoe cơ bụng

SVVN - Khéo “flex” như BamBam (GOT7), tự nhận vừa gợi cảm, vừa tử tế, tại concert "AREA52 Việt Nam". Bạn thân Lisa còn "bật mí" có thể tiếp tục tổ chức concert ở Việt Nam vào năm sau.

Đúng như mong chờ, BamBam (GOT7) đã khuấy động sân khấu concert solo, khiến không khí tại nhà thi đấu Nguyễn Du trở lên “nóng” hơn bao giờ hết. Điều này đã đáp lại tình cảm của hàng nghìn fan Việt có mặt tại địa điểm diễn từ rất sớm, mong đợi xem thần tượng “bùng nổ”.

BamBam đã thể hiện 20 ca khúc, với loạt bản 'hit' đình đám của cả sự nghiệp solo của nam ca sĩ và của nhóm GOT7. Các ca khúc được chia từ chào sân đến sâu lắng và kết thúc bằng những bản nhạc sôi động, cuốn hút. Mặc dù phải nhảy và giao lưu với fan, nam ca sĩ vẫn thể hiện rất tốt phần hát live. Không hổ danh là “vua nhảy và rap” của GOT7, BamBam đã khiến khán giả nhiều lần “ú oà” bởi vũ đạo điêu luyện. Tổng phần trình diễn, nam ca sĩ đã thay đổi 4 lay-out cực thời thượng.

Ở ca khúc Take it easy, BamBam đã vô cùng xúc động khi fan Việt thuộc lòng ca khúc và hát theo gần hết bài hát nằm trong album Sour & sweet. Ngoài các ca khúc Hàn, “bạn thân Lisa” cũng đã thể hiện ca khúc Thích em hơi nhiều của Wren Evans khiến khán giả thích thú. Mặc dù từng chia sẻ khá lo lắng với ca khúc lời Việt do phần phát âm hơi khó nhưng anh đã thể hiện tròn trịa và dễ nghe, “đốt cháy” đêm diễn. Không những thế, anh còn thể hiện ca khúc này 2 lần để chiều lòng fan Việt.

Sau phần trình diễn, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Wren Evans. Bên cạnh đó, Wren Evans cũng chia sẻ khi theo dõi trình diễn của BamBam qua online: “Cảm giác đầu tiên của Wren Evans khi nghe anh BamBam trình diễn ca khúc của mình chắc chắn là niềm hạnh phúc. Xem loạt story và clip trên mạng xã hội mà cảm giác như đang có mặt ở đấy, hòa giọng cùng mọi người. Hạnh phúc vì ca khúc của mình được một ngôi sao quốc tế trình diễn, và lại càng hạnh phúc hơn trước phản ứng của khán giả khi nghe ca khúc của mình. Wren cảm thấy hơi tiếc vì hôm nay lịch trình không thể cho phép mình có mặt, nếu không mình rất mong sẽ có cơ hội cùng diễn chung Thích em hơi nhiều với anh BamBam. Mình có nghe kể, anh ấy còn tìm mình xem có mặt ở bên dưới hay không”.

Tại concert AREA52 Việt Nam, khán giả đã được thoả mãn ở cả phần nghe và nhìn. Có thể thấy, hiệu ứng hình ảnh của concert rất chất lượng, bao gồm nhiều thiết kế LED với chủ đề UFO và chất lượng âm thanh hiện đại đỉnh cao, đưa trải nghiệm âm nhạc tại nhà thi đấu lên một tầm cao mới.

Bên cạnh phần trình diễn, em út GOT7 cũng dành thêm thời gian giao lưu cùng fan. Anh chàng "bật mí" đã thưởng thức được hột vịt lộn và review món ăn ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ liên tục khen “so good (quá ngon)”, khiến fan tự hào. Trước hàng nghìn khán giả, anh luôn khéo léo thể hiện sự hài hước để fan cười như được mùa. BamBam “flex” nhẹ: “Tôi cho rằng, sexy không phải là có một vũ đạo gợi cảm, một người đàn ông sexy là một người tử tế. Tôi là một người đàn ông sexy hoàn hảo”, khiến fan “rần rần”.

Sau màn sự cố “rách áo” của dancer nam điển trai cơ bắp, anh cũng khoe hờ hững cơ bụng săn chắc, lấp ló sau chiếc áo tanktop, khiến fangirl reo hò liên tục. Anh cũng ghi điểm bởi loạt hành động tinh tế: Tặng nước cho fan, diện nón lá trong lúc trình diễn khi được fan tặng, luôn chiều theo những yêu cầu của fan. Trước sự hiếu khách, cổ vũ nhiệt tình và cháy hết mình của fan Việt, anh cũng hứa hẹn có thể sẽ tiếp tục tổ chức concert tại Việt Nam vào năm sau.