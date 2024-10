Bộ Công an xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho 11 trường đại học, cao đẳng

SVVN - Bộ Công an thông báo xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho 11 trường đại học, cao đẳng khối ngành công an trong năm 2024. Đối tượng là các thí sinh đã dự tuyển vào công an nhưng chưa trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành. Thí sinh có thể đăng ký tối đa ba nguyện vọng, với thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 23/10. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 10 ngày.

Bộ Công an vừa thông báo xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu cho 11 trường đại học, cao đẳng khối ngành công an. Đối tượng tham gia là các thí sinh đã dự tuyển vào các trường công an năm 2024 nhưng chưa trúng tuyển hoặc chưa nhập học vào các trường ngoài ngành.

Có ba phương thức xét tuyển bổ sung, gồm: Xét tuyển thẳng, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ, và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Thời hạn nộp hồ sơ đến 17h ngày 23/10 tại các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trước đó. Thí sinh được phép đăng ký tối đa ba nguyện vọng, ưu tiên theo thứ tự. Kết quả xét tuyển bổ sung sẽ được công bố sau 10 ngày.

Trong trường hợp không đủ thí sinh trúng tuyển, các trường sẽ xét theo điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an, lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an + (Điểm cộng x 10/3).

Năm 2024, Bộ Công an dự kiến tuyển sinh 2.150 chỉ tiêu cho các học viện, trường thuộc khối ngành công an, với điểm chuẩn dao động từ 16 đến 25,52 điểm. Số lượng thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay đạt khoảng 18.000, tăng 20% so với năm 2023.