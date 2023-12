Bộ đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz, Hương Giang và Phạm Hồng Phước bất ngờ ‘chán nhau’ làm dân mạng tò mò

SVVN - Được biết đến là bộ đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt, Hương Giang và Phạm Hồng Phước luôn dành cho nhau những chia sẻ ý nghĩa. Cả hai cũng trải lòng với khán giả bằng âm nhạc của mình vào dịp cuối năm.

Khi ta chán nhau là ca khúc viết về những cảm xúc và suy nghĩ của hai người đang trong giai đoạn bấp bênh của một mối quan hệ, kể về cuộc tình của một cặp đôi sau một thời gian yêu nhau và đã bắt đầu bước vào giai đoạn không thể kết nối, dẫn đến việc chia tay không đành mà yêu tiếp không xong.

Mỗi người đều có những câu chuyện, góc nhìn và những sự trách móc riêng cho đối phương nhưng không ai chịu nói ra khiến cho mọi thứ dồn nén và vượt khỏi sự chịu đựng. Xuyên suốt MV là trải nghiệm của hai người cô đơn, lạc lõng và bất lực trong chính mối quan hệ của mình giữa lòng thành phố Sài Gòn xô bồ và nhộn nhịp. Một bản Ballad chất chứa nỗi buồn trong những ngày cuối năm cũng khiến khán giả suy tư theo từng câu từng chữ trong bài hát.

Đặc biệt, MV lần này quy tụ dàn cameo đình đám là những gương mặt nổi bật từ chương trình The new mentor và các ‘hot TikToker’ như Trà My, Cao Ngân, Vũ Thúy Quỳnh, Tường Vân, Long Chun, Tina Thảo Thi. Mỗi người được đặt để trong một câu chuyện khác nhau để lên các cung bậc cảm xúc trong tình yêu thông qua sản phẩm này.

Từ câu từ da diết, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đến hình ảnh được xây dựng trong MV khiến khán giả đồng cảm với những cảm xúc của nhân vật. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng nhận về vô vàn lời khen về phong cách âm nhạc đa dạng, nhan sắc ngày càng thăng hạng, gu thời trang dù sexy hay thanh lịch đều xinh đẹp và cuốn hút.

Chuẩn bị kết thúc một năm, Miss International Queen 2018 cũng được khán giả nhận xét là nghệ sĩ có nhiều hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. MV Khi ta chán nhau hứa hẹn sẽ tiếp tục nối gót thành công của "cặp đôi tình ca" và tạo nên những thành tích mới trong sự nghiệp âm nhạc của cả hai.