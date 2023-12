'Mỹ nam xé truyện bước ra' sẽ tổ chức fan-con solo đầu tiên

SVVN - Cha Eun Woo của ASTRO sẽ tổ chức fan-con solo đầu tiên của mình vào năm tới. Fan-con được biết đến là ghép từ 'fan meeting' và 'concert' nên bên cạnh việc biểu diễn, các thần tượng còn giao lưu cũng như chơi trò chơi cùng người hâm mộ.

Vào ngày 8/12, Cha Eun Woo đã tung ra đoạn teaser cho fan-con solo sắp tới của mình với tựa đề 2024 Just One 10 Minute: Mystery Elevator trên tài khoản Twitter chính thức của mình. Just One 10 Minute là sự kiện fanmeeting thương hiệu của Cha Eun Woo nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ nhờ nội dung phong phú và chất lượng cao.

Trong poster teaser mới được tung ra, hình ảnh thang máy có nút bấm chỉ điểm đến không xác định, đã thu hút sự chú ý. Nó gợi ý rằng thang máy bí ẩn có thể đưa người hâm mộ đến bất cứ nơi nào họ muốn và có cơ hội độc quyền để gặp gỡ những 'nét quyến rũ' khác nhau của Cha Eun Woo thông qua fan-con sắp tới.

Cha Eun Woo đã tổ chức thành công tour 'fanmeeting solo' đầu tiên Just One 10 Minute vào năm 2019 tại 5 khu vực của châu Á bao gồm: Hồng Kông, Đài Bắc, Bangkok, Manila và Kuala Lumpur. Vào năm tiếp theo, nó được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của người hâm mộ từ hơn 150 quốc gia trên thế giới. Tour fanmeeting năm ngoái Just One 10 Minute: Starry Caravan cũng là một thành công vang dội, thu hút sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ ở 5 quốc gia châu Á, gồm: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc.