Bố Yến - Người thầy, người cha của làng Ca Dong

SVVN - Ông Đinh Văn Yến (sinh năm 1952, nguyên Bí thư chi bộ thôn 2, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã hơn 30 năm tuổi Đảng vẫn nhiệt huyết với công tác xã hội, chú trọng đến giáo dục địa phương và hết mình giúp dân vượt khó thoát nghèo.

Chúng tôi về với rẻo cao Trà Vinh, gặp ông Đinh Văn Yến đang chăm cây sau vườn. Nắng xiên qua những nếp nhăn của tuổi 72, để lộ nét hiền từ trên gương mặt của người đàn ông mà người dân xã Trà Vinh vẫn thường gọi với cái tên thân thương là “bố Yến”. Để có trường cho bọn trẻ học, bố Yến đã hiến đất, để có một xã tách riêng với Trà Vân như bây giờ, người cha già của bản làng Ca Dong này đã bỏ công làm giấy tờ, hồ sơ lập xã Trà Vinh.

Ưu tiên giáo dục hàng đầu

Trước năm 1998, xã Trà Vinh vẫn nằm trong 4.000ha diện tích đất tự nhiên của xã Trà Vân. Giao thông, y tế và thậm chí trường học là một vấn đề xa xỉ với người dân vùng đất này. Bởi đường xá đi lại rất khó khăn, đời sống kinh tế còn nhiều hộ đói khổ, người dân toàn xã hầu như không biết chữ.

Mang trăn trở đem con chữ đến cho thế hệ măng non, bố Yến giúp bà con làm đơn xin tách xã. “Cả làng không ai biết chữ, có mình được ăn học chút ít nên làm đơn kiến nghị lên trên xin tách xã Trà Vinh ra khỏi vùng đất Trà Vân. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy tự hào về điều đó. Bởi như thế, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn đến mảnh đất khó này. Và hiện nay đã đầu tư đường giao thông thuận lợi cho toàn xã, xây dựng trường học khang trang cho các em…”, ông Yến nói.

Sau khi xã tách, bố Yến lên làm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Trà Vinh nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ ấy, ông luôn quan tâm đến công tác giáo dục tại địa phương. Đặc biệt, 2 ngôi trường Mẫu giáo Trà Vinh và Tiểu học thôn 2 Trà Vinh đều được xây dựng trên những mảnh đất hiến tự nguyện của ông Yến.

Tiếp tục nêu cao vai trò to lớn của giáo dục trong toàn xã hội, bố Yến thường xuyên vận động học sinh đến trường, tuyên truyền cho phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi để con em học chữ, biết chữ. Đồng thời, bố Yến thường đề đạt với chính quyền các cấp nguyện vọng về việc ban hành những chính sách thu hút giáo viên đến dạy học ở vùng cao này. Đáng nói, “người uy tín” của xã Trà Vinh ấy luôn tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ nhà nước và ngoài nhà nước để giúp đỡ cho học sinh và giáo viên vùng cao.

Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo

Trước khi về làm cán bộ xã Trà Vinh, bố Yến năm 20 tuổi đã xách ba lô lên đường nhập ngũ. Rời cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, ông tiếp tục cùng huyện đội Trà My (Nam Trà My) xây dựng lại đời sống, bảo vệ an ninh quê nhà. Năm 1988, tuổi cao xuất ngũ về làng nhưng với tinh thần “cựu nhưng không cũ”, người cựu chiến binh ấy vẫn phát huy ý chí tự lực, tự cường.

Không cam chịu đói nghèo, bố Yến bắt tay xây dựng trang trại nuôi lợn rừng, dê núi, trâu bò, gà vịt và tăng gia trồng keo, trồng sắn, làm vườn trái cây… Ngoài lương hưu, bố còn có nguồn thu nhập từ nghề nông hơn 80 triệu đồng/năm.

Đàn gia cầm - gia súc phát triển, bên cạnh bán trang trải cuộc sống gia đình, bố Yến còn hỗ trợ giống vật nuôi cho những người dân nghèo khổ trong làng xã. “Không biết cho bao nhiêu rồi. Mình có giống cây trồng, vật nuôi nên bà con thiếu gì thì mình cho. Tình làng nghĩa xóm phải cùng giúp đỡ nhau mà phát triển.” - Bố Yến thổ lộ.

Từ đó, già làng ấy đã góp phần to lớn đưa phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" vào nền nếp, phát triển hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng ra toàn xã hội.

Nhắc đến ông Đinh Văn Yến, người đảng viên trẻ Hồ Thị Bông (SN 1991, thôn 2, xã Trà Vinh) tấm tắc ngợi khen: “Với bố Yến, tôi và người dân toàn xã này dành sự ngưỡng mộ, kính trọng và lòng biết ơn. Là một đảng viên, ông đi đầu trong việc vượt khó thoát nghèo, luôn đồng hành cùng người dân, nhiệt tình giải quyết những vấn đề nan giải của bà con. Và để có được Trà Vinh giao thông bê tông thẳng tắp từ huyện đến tận xã, trường lớp dần đầy đủ hơn cho việc dạy - học, lớp trẻ đi học đàng hoàng hơn và những người dân Ca Dong vùng này bớt đói khổ phần lớn nhờ có bố.”

“Phát huy vai trò người Uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện”, ông Yến thường xuyên được UBND huyện Nam Trà My đánh giá cao và tuyên dương khen thưởng. Tháng 9/2020, ông Đinh Văn Yến được BCH Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015 - 2020.

Ông Đinh Văn Yến, một người nông dân giản dị nhưng tấm lòng bao la. Cuộc đời ông là một tấm gương sáng về tinh thần tự lực, tự cường và tinh thần phục vụ nhân dân. Câu chuyện của ông sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ, thôi thúc họ đóng góp sức mình để xây dựng quê hương.