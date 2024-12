Bức tranh toàn cảnh về 'APAN Star Awards 2024' giữa không khí ảm đạm tại Hàn Quốc

Giải thưởng Ngôi sao APAN (APAN Star Awards 2024) là lễ trao giải phim truyền hình tích hợp duy nhất của Hàn Quốc, vinh danh nội dung từ mọi nền tảng (bao gồm các đài truyền hình mặt đất trong nước, các kênh chương trình tổng hợp, truyền hình cáp, OTT và web drama). Đây là giải thưởng lớn và được đánh giá cao bởi nó tôn vinh những cống hiến xuất sắc cho nền truyền hình Hàn Quốc hay làn sóng Hallyu, do Hiệp hội quản lý giải trí Hàn Quốc và Cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul tổ chức. Các bộ phim truyền hình phát sóng từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2024 đều đủ điều kiện tham gia giải thưởng năm nay.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Boyhood.

Biên kịch xuất sắc nhất: Good. Partner.

Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Lee Yi-kyung (Marry My Husband).

Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập Jung Sol-mi (Jeongnyeon: The Star Is Born và Your Honor).

Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất: Park So Yi trong The Atypical Family.

Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất: Lee Joo Won trong Queen of Tears.

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kang Mina trong Welcome to Samdal-ri.

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Noh Jae Won trong Doubt và Daily Dose of Sunshine.

Nữ diễn viên tân binh xuất sắc nhất: Chae Won Bin trong Doubt.

Nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Kang Daniel.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Jung Nan trong Queen of Tears.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jeon Bae Soo trong Queen of Tears.