Ca sĩ Vũ Thảo My bộc bạch chiều Mùng 1 Tết Ất Tỵ: ‘Cảm xúc đối với người nghệ sĩ là thứ quý báu’

SVVN - Vũ Thảo My là giọng ca hiếm hoi cùng lúc nhận về hai danh hiệu Quán quân từ hai cuộc thi âm nhạc lớn tại Việt Nam. Cô cho rằng, đây chưa phải là ‘quả ngọt’ và vẫn đang tiếp tục trau dồi bản thân trên con đường âm nhạc.

Nhìn lại năm vừa qua, điều mà Vũ Thảo My cảm nhận bản thân mình có sự thay đổi nhất là gì?

2024 là một năm mà My may mắn được hoạt động không nghỉ và nhận về rất nhiều tình yêu thương từ khán giả. Những cơ hội được biểu diễn ở khắp nơi đã giúp My trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm. My thật sự biết ơn tình cảm của mọi người. Đó chính là nguồn động lực lớn nhất để My cố gắng mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng, chị là giọng ca chật vật nhất nhì showbiz Việt để tìm kiếm hào quang từ năm 16 tuổi tới nay. Hiện tại, Vũ Thảo My có thấy được "quả ngọt" sau những năm tháng chật vật đó chưa?

Hiện tại, My cảm thấy rất may mắn khi công việc dần ổn định hơn trước. Nói là “quả ngọt” thì có lẽ chưa dám nhận, vì My nghĩ bản thân vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai để đạt được những thành tựu lớn hơn.

Là Quán quân của hai chương trình âm nhạc lớn, Vũ Thảo My có thấy rằng, công chúng dường như đang quá khắt khe với chị, cho nên dù sở hữu kỹ năng trình diễn lẫn chất giọng nội lực nhưng tên tuổi của chị chưa phủ sóng đúng tầm?

My nghĩ, mỗi người có sở thích và lựa chọn riêng. Dù lượng khán giả của My chưa quá rộng, nhưng My luôn biết ơn sự yêu thương mà mình nhận được. Thành công cần thời gian, và My tin rằng, chỉ cần tiếp tục kiên trì làm việc, mình sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Ở thị trường nhạc Việt hiện tại, ca sĩ nổi tiếng không chỉ dựa vào chất giọng mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với My, khi làm nghề thì có xác định ‘chiến lược’ cụ thể để tiếp cận đại đa số công chúng, hay chỉ cần giữ đúng cá tính âm nhạc của mình?

Thật sự, My không hề giỏi trong việc chia sẻ quá nhiều về bản thân lên mạng xã hội, như mọi người hay gọi là “làm social”. My vẫn đang tập hướng ngoại nhiều hơn để điều đó phục vụ được mình nhiều hơn trong quá trình làm nghề. Cá tính âm nhạc, theo My nghĩ, mỗi cá nhân sẽ nêu bật được nó, nếu như thật sự yêu âm nhạc, sống chết với nó, biết mình muốn gì và liên tục làm việc để hướng tới điều đó.

Đó là những thứ My vẫn đang cố gắng làm mỗi ngày. Không phải ai sinh ra đã biết mình muốn gì và phải làm gì mới hay. Cái gì cũng cần có quy trình của nó. My vẫn đang học hỏi, trau dồi, tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày, thành công sẽ tới khi mình làm mọi thứ đủ và đúng.

Thời gian Tết cũng là lúc để mọi người dọn dẹp mọi thứ, trong đó là dọn dẹp cảm xúc bản thân. Vũ Thảo My muốn dọn dẹp điều gì ở chính mình, vì sao?

My thấy, ai cũng có câu chuyện riêng. Thời điểm này, My chỉ tập trung cho công việc nên đi làm suốt. Cảm xúc đối với người nghệ sĩ là thứ quý báu nên My luôn tôn trọng cảm xúc của chính mình, dù nó tốt hay xấu, buồn hay vui, miễn sao sau đó, mình vẫn tích cực sống là được.

Với một nghệ sĩ gen Z bận rộn như Vũ Thảo My thì Tết mang ý nghĩa như thế nào?

Tết là ngày My được về nhà. Càng lớn, càng sợ ba mẹ già đi nhanh nên mỗi mùa Tết được về nhà với gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất của My rồi. Thường là, Tết đến, My sẽ dành thời gian bên gia đình của mình, có nhận show thì cũng sẽ chỉ từ mùng mấy trở đi. Chỉ đơn giản dành thời gian ở bên gia đình thôi cũng là những phút giây thực sự đáng quý đối với My. My chỉ dành những ngày Tết Tây để đi diễn. Chứ Tết Âm lịch, My đều dành thời gian bên gia đình. My thích sự êm đềm mỗi khi Tết đến trong gia đình của mình.

Tết thường sẽ được nhận lì xì mừng tuổi. Hỏi vui, giờ đã lớn rồi, Vũ Thảo My có còn thích nhận lì xì? Và nếu được lì xì một điều ước cho chính mình thì My ước gì?

My lớn rồi nên cũng ngại được nhận lì xì lắm, mọi người hay nói câu: “Chưa lấy chồng là còn được nhận lì xì”, nên cũng không biết nên vui hay buồn (Cười lớn). Nếu được lì xì một điều ước cho bản thân, My chỉ mong sức khỏe tinh thần lẫn thể chất lúc nào cũng tốt để có thể sống và làm việc hết mình.

Vũ Thảo My đón năm mới với những dự tính gì?

My xin phép được giữ bí mật cho bản thân, vì nói trước thường hay bước không qua (Cười). Chỉ mong các quý vị khán giả vẫn sẽ dõi theo My và ủng hộ những dự định ấy.

Cảm ơn Vũ Thảo My về cuộc trò chuyện này!