Các cách phòng ngừa virus Nipah

Sự bùng phát của virus Nipah tại bang Tây Bengal phía Đông Ấn Độ đã làm dấy lên lo ngại ở Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á, khiến họ phải thắt chặt các hoạt động kiểm tra sức khỏe tại sân bay, khi hàng triệu người chuẩn bị đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Kể từ tháng 12/2025, đã có hai trường hợp nhiễm virus được xác nhận tại Tây Bengal, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết hôm 28/1. Một quan chức y tế quận cho biết (theo Reuters) hai người nhiễm bệnh ở Tây Bengal vào cuối tháng 12/2025 là nhân viên y tế. Cả hai đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Bộ Y tế không cung cấp chi tiết về những người nhiễm bệnh nhưng lưu ý rằng, trong tổng số 196 người tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận đều không có triệu chứng và đã xét nghiệm âm tính với virus.

Một bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng Nipah được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của khu cách ly Nipah tại Bệnh viện ĐH Y khoa Kozhikode, huyện Kozhikode, thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ (Nguồn: Reuters).

Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Nepal và Malaysia đều đã thắt chặt việc sàng lọc tại các sân bay quốc tế. Bộ Y tế Thái Lan cho biết, họ đã bố trí các khu vực đỗ máy bay đặc biệt cho các máy bay đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus Nipah, và hành khách được yêu cầu điền vào mẫu khai báo sức khỏe trước khi nhập cảnh. Máy quét thân nhiệt cũng đã được lắp đặt tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok để sàng lọc người dân xem có bị sốt và các triệu chứng khác của virus hay không. Đài Truyền hình quốc gia Trung Quốc, CCTV, đưa tin rằng, nước này chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah nào cho đến nay, nhưng cảnh báo có thể có nguy cơ các trường hợp nhập khẩu, do đó đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới.

Các nhân viên y tế đang theo dõi hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok trong bối cảnh có thông tin về sự bùng phát của virus Nipah. (Nguồn: Reuters)

Đợt bùng phát virus Nipah đầu tiên được, biết đến được báo cáo vào năm 1998 khi những người chăn nuôi lợn và người bán thịt ở Malaysia và Singapore bị nhiễm bệnh từ lợn bị nhiễm virus. Ít nhất 250 người đã bị nhiễm bệnh, với hơn 100 trường hợp tử vong. Năm 2014, các trường hợp nhiễm virus Nipah ở Philippines có liên quan đến việc giết mổ ngựa và tiêu thụ thịt ngựa bị nhiễm bệnh. Từ năm 2001, đã có những đợt bùng phát lẻ tẻ nhưng tái diễn ở Nam Á, đặc biệt là ở Bangladesh và Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) các đợt bùng phát ở Bangladesh có liên quan đến việc con người tiêu thụ nhựa cọ tươi bị nhiễm bẩn, tiếp xúc gần với dịch tiết và chất thải của người khác, và chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Theo WHO, những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Ấn Độ được ghi nhận tại Tây Bengal, vào năm 2007, nhưng một đợt bùng phát trước đó đã được xác định lại ở thành phố Siliguri thuộc bang này, vào năm 2001. WHO cho biết, đợt bùng phát ở Siliguri năm 2001 xảy ra trong môi trường chăm sóc sức khỏe, nơi 75% số ca nhiễm là nhân viên bệnh viện hoặc khách đến thăm. Từ năm 2018, hàng chục trường hợp tử vong đã được báo cáo tại bang Kerala của Ấn Độ, hiện được coi là khu vực có nguy cơ nhiễm virus này cao nhất thế giới. Nguyên nhân của các đợt bùng phát khác ở các bang khác của Ấn Độ vẫn chưa rõ ràng. Một số chuyên gia y tế cho rằng, các đợt bùng phát có thể do con người ăn trái cây bị nhiễm nước bọt hoặc nước tiểu của dơi, trong khi Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho rằng, mặc dù virus chủ yếu lây lan qua tiếp xúc vật lý, nhưng nó cũng có thể lây truyền qua không khí. Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân của đợt bùng phát mới nhất ở Tây Bengal, xảy ra sau nhiều thập kỷ không có ca nhiễm nào.

Ngày 14/9/2021, các trợ lý phòng thí nghiệm hiện trường bắt một con dơi để thu thập mẫu vật phục vụ nghiên cứu virus Nipah tại khu vực Shuvarampur, thuộc Faridpur, Bangladesh. (Nguồn: Reuters)

Thời gian ủ bệnh, tức là thời gian từ khi nhiễm bệnh đến khi xuất hiện triệu chứng dao động từ 3 đến 14 ngày. Trong một số trường hợp hiếm gặp, thời gian ủ bệnh có thể lên đến 45 ngày. Đối với một số người, nhiễm virus Nipah có thể không có triệu chứng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị sốt và có các triệu chứng liên quan đến não (như đau đầu, lú lẫn) hoặc phổi (như khó thở hoặc ho). Các cơ quan khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Các triệu chứng thường gặp khác bao gồm: ớn lạnh, mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, nôn mửa và tiêu chảy. Bệnh nặng có thể xảy ra ở bất kỳ bệnh nhân nào nhưng đặc biệt liên quan đến những người có triệu chứng thần kinh, tiến triển thành phù não (viêm não) và thường dẫn đến tử vong.

Hầu hết những người sống sót đều hồi phục hoàn toàn, nhưng các di chứng thần kinh lâu dài đã được báo cáo ở khoảng 1 trong 5 người đã hồi phục sau bệnh. Rất khó để phân biệt Nipah với các bệnh truyền nhiễm khác hoặc các nguyên nhân khác gây viêm não hoặc viêm phổi, nếu không xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Xét nghiệm chẩn đoán chính là phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực (RT-PCR) trên mẫu hô hấp, máu hoặc dịch não tủy (chọc dò tủy sống). Phát hiện kháng thể trong máu bằng xét nghiệm miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) cũng có thể được sử dụng.

Mặc dù không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh Nipah, nhưng chẩn đoán sớm sẽ thúc đẩy việc chăm sóc hỗ trợ sớm. Đối với tất cả các bệnh nhiễm virus nghiêm trọng, chăm sóc y tế hỗ trợ chất lượng cao có thể ngăn ngừa tử vong gồm: Xác định bất kỳ biến chứng nào (sưng não, viêm phổi, tổn thương các cơ quan khác), cá nhân hóa điều trị để tính đến các tình trạng sức khỏe khác của bệnh nhân, điều trị bằng oxy khi cần thiết và áp dụng các liệu pháp hỗ trợ cơ quan cụ thể khi cần (chẳng hạn như thở máy, lọc thận) và đảm bảo bù nước và dinh dưỡng đầy đủ với việc theo dõi thường xuyên. Hiện tại, chưa có thuốc hoặc vắc xin nào được phê duyệt để điều trị nhiễm virus Nipah. WHO đã xác định nhiễm virus Nipah là một bệnh ưu tiên trong Kế hoạch Nghiên cứu và Phát triển của tổ chức này. Một loạt các sản phẩm tiềm năng đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

Các mẫu thu thập từ bệnh nhân tiềm ẩn nguy cơ sinh học. Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm trên các mẫu không bất hoạt cần được tiến hành trong điều kiện an toàn sinh học tối đa. Các mẫu lấy từ người và động vật nghi ngờ nhiễm virus Nipah cần được xử lý bởi nhân viên được đào tạo làm việc trong các phòng thí nghiệm được trang bị phù hợp.