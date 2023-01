Các hoa khôi gửi lời chúc Tết đến độc giả Sinh Viên Việt Nam

SVVN - Xuân Quý Mão 2023 đã gõ cửa, mở ra hy vọng về một chặng đường với nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Trong những ngày đầu tiên của năm mới, Hoa khôi đương nhiệm của nhiều trường Đại học trên cả nước đã cùng gửi gắm những lời chúc Tết ý nghĩa đến độc giả của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam.



“Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 2022 là một năm mình khá bận rộn khi phải hoàn tất các dự định đã lên kế hoạch từ lâu. Đời sống tinh thần cũng cải thiện khi mình được tham gia vào rất nhiều hoạt động, giao lưu và kết thêm nhiều bạn mới. “Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, 2022 là một năm mình khá bận rộn khi phải hoàn tất các dự định đã lên kế hoạch từ lâu. Đời sống tinh thần cũng cải thiện khi mình được tham gia vào rất nhiều hoạt động, giao lưu và kết thêm nhiều bạn mới.

Nhân dịp Tết Quý Mão, xin chúc các bạn học sinh - sinh viên sẽ luôn phơi phới sức trẻ, phát triển tốt mọi mặt, tiếp tục nuôi dưỡng trí tuệ và đam mê trong các lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Chúc cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam sẽ luôn là kênh thông tin uy tín của sinh viên chúng mình và ngày càng thu hút thêm nhiều bạn đọc!

Bước sang năm 2023, mình muốn dành thời gian để hoàn thành tốt việc học tập tại trường, cùng với đó là duy trì hoạt động ngoại khoá để hoàn thiện các kỹ năng cá nhân. Mình cũng mong được khám phá nhiều địa điểm mới, để có thêm những trải nghiệm về văn hoá, cuộc sống và con người.”

" Bước sang năm Quý Mão, mình muốn gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới tất cả quý độc giả của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam. Cảm ơn tất cả chúng ta vì một năm 2022 đã vất vả khắc phục những hậu quả của đại dịch bằng sự nỗ lực, đoàn kết và không ngừng chiến đấu với một “Tinh thần Việt Nam”. Mong rằng trong năm mới, tất cả mọi người sẽ luôn bình an, mạnh khỏe, mọi việc suôn sẻ, vạn sự như ý.

Những ngày đầu năm 2023, mình vừa hoàn thành được việc đã ấp ủ từ rất lâu, đó là đi hiến tóc. Là sinh viên ngành Y, mình muốn góp một phần nhỏ bé để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các “chiến binh chống ung thư” vượt qua bệnh tật. Đây cũng là hành động ý nghĩa mà mình muốn lan toả trong những ngày đầu xuân năm mới!

"Quý Mão 23 bình an tới

An nhiên, hạnh phúc, luôn yêu đời"

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người!”.

“

Chào mừng năm mới 2023 với nhiều hy vọng mới, sẽ có những cơ hội mới đang chờ những người trẻ chúng ta thực hiện. Khánh tin rằng dù các bạn là ai, xuất phát ở vị trí nào, hoàn cảnh nào cũng không quan trọng bằng thái độ sống, thái độ làm việc và thái độ học hỏi. Chính thái độ sẽ cho thấy bạn là người thế nào.

Vì vậy, trước thềm năm mới, các bạn trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội, lãng phí tuổi Xuân, hãy thực tâm suy nghĩ nghiêm túc để có những quyết định đúng đắn, cứ làm điều mình thích nhưng phải hiểu rõ năng lực, khả năng phù hợp của bản thân mình. Các bạn sẽ tỏa sáng khi có đủ tự tin và bản lĩnh.

Chúc tất cả mọi người một năm mới an vui và thành công!”.

" Vậy là đã bước sang năm mới Quý Mão, chắc hẳn giờ là lúc mọi người đang quây quần, đoàn viên bên những người thân yêu. Hòa chung niềm vui đó, Diệu Linh xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người con đất Việt.

Năm 2022 quả thật là một năm khó khăn với nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra, nhưng mình tin rằng bước sang năm 2023, mọi thứ sẽ thay đổi và dần trở nên tốt đẹp hơn.

Chúc cho những người con xa xứ sẽ sớm trở về quây quần bên gia đình. Chúc cho những con người lao động chất phác, thật thà một mùa màng thật bội thu. Chúc cho những người kinh doanh gặt hái được thật nhiều tài lộc. Chúc cho các bạn sinh viên "chân cứng đá mềm", tự tin, bản lĩnh, không ngại vất vả, không sợ thất bại. Và chúc cho mọi điều may mắn, tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta!”.

“Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Thu Ngân xin chúc các bạn độc giả của Sinh Viên Việt Nam thật nhiều niềm vui, nhiều sức khoẻ, đặc biệt là gặp nhiều may mắn trong học tập, công việc và cuộc sống.

Có một trích dẫn trong cuốn sách Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho mà mình đặc biệt yêu thích và luôn lấy đó làm động lực cho bản thân: "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it" (Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó).

Mình hy vọng câu nói này sẽ truyền đi thông điệp tới các bạn sinh viên "hãy dám ước mơ và cố gắng hết mình cho ước mơ đó". Mục tiêu trong năm nay của mình là cố gắng ôn tập tốt để thi chứng chỉ IELTS và dành thời gian đi du lịch cùng gia đình.

Còn bạn, mục tiêu trong năm nay của bạn là gì? Chúng mình hãy cùng nhau phấn đấu nhé!”.

“Trải qua một năm đầy biến động và nhiều khó khăn, cuối cùng thời khắc chuyển giao năm mới đã đến.

Nhân dịp Xuân Quý Mão, Thiên Nhi xin được gửi lời chúc tới tất cả các độc giả của Sinh Viên Việt Nam một năm mới dồi dào sức khoẻ, sung túc và gặt hái được thật nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Thiên Nhi cũng mong rằng năm 2023 sẽ mang lại thật nhiều may mắn, mở ra thêm nhiều cơ hội để sinh viên chúng ta có thể phát triển bản thân, trải nghiệm và thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Cuối cùng, Thiên Nhi hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ mình trong những hành trình sắp tới với vai trò là tân Hoa khôi sinh viên Ngân hàng (Miss Banking). Chúc mừng năm mới 2023!”.

“Năm 2022 đối với Hà Phương là một năm vô cùng trọn vẹn và đáng nhớ. Điều tuyệt vời nhất đã đến với mình vào những tháng cuối cùng của năm khi được tham gia vào hành trình tuyệt vời của "Charm of Law 2022 - Duyên dáng nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội" và giành được danh hiệu Hoa khôi.

Cuộc thi đã mang đến rất nhiều kỉ niệm, nhiều bài học giúp cho Hà Phương trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Trong năm mới, với vai trò mới, mình sẽ phải nỗ lực thật nhiều để hoàn thành tốt sứ mệnh của một Hoa khôi, lan tỏa những giá trị tích cực và mang đến hình ảnh nữ sinh trường Luật hội tụ đầy đủ các yếu tố về hình thức, tâm hồn và trí tuệ.

Năm mới 2023 đã đến, Hà Phương xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến độc giả của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam. Chúc mọi người một năm Quý Mão an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Hy vọng mọi người sẽ tìm được cho riêng mình một hành trình tuyệt vời, giống như Hà Phương đã tìm được trong năm qua với "Charm of Law 2022". Mong rằng các bạn sẽ mạnh mẽ, dũng cảm và thành công trên hành trình đã chọn. Chúc mừng năm mới 2023 tới tất cả mọi người!”.

"Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, mình xin kính chúc các độc giả của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng, và luôn gặp nhiều may mắn. Mong rằng sang năm mới, bắt đầu một hành trình mới, chúng ta hãy cùng tạo ra những điều tích cực để cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn nhé.

Là một sinh viên ngành Truyền thông, Thu Thuỷ cũng xin gửi lời chúc Tết thân thương đến các cô/chú, anh/chị phóng viên, biên tập viên của báo Tiền Phong và chuyên trang Sinh Viên Việt Nam. Kính chúc mọi người một năm mới may mắn, bình an, dồi dào ý tưởng và thật nhiều sức khoẻ để luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển đất nước.

Vẫy tay tạm biệt năm cũ, đón nhận năm mới với nhiều ước mơ, hoài bão và cả hy vọng. Chúc mọi người một năm mới 2023 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.”

“Tạm biệt năm 2022, thời khắc chuyển giao năm mới đã đến, Mỹ Tiên xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý độc giả của chuyên trang Sinh viên Việt Nam cũng như tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Mong rằng trong năm mới 2023, những dự định và hoài bão ấp ủ của mọi người sẽ đều được thực hiện.

Nhìn lại một năm đã qua, mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã học được thêm nhiều điều mới, trân trọng những nỗ lực, cố gắng của bản thân, đặc biệt trong khoảnh khắc đội chiếc vương miện của Hoa khôi Giao thông 2022. Hy vọng rằng sang năm 2023, mình sẽ luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết ấy trong học tập và công việc.

Đặc biệt, Tiên xin chúc cho những người con xa quê, những du học sinh xa nhà một cái Tết thật hạnh phúc và sớm sum vầy bên gia đình. Chúc cho mọi người có một mùa xuân Quý Mão bình an, dồi dào sức khoẻ và gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ!”.