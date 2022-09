Bộ GD - ĐT hỗ trợ phương án giúp thí sinh nộp lệ phí xét tuyển

SVVN - Các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ GD - ĐT sẽ có phương án không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng trong năm 2022.

Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 được đánh giá là bước đột phá về chuyển đổi số, khi toàn bộ thủ tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển và nộp phí xét tuyển được Bộ GD - ĐT cùng các cơ sở đào tạo triển khai thống nhất, đồng bộ theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hệ thống này do Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD - ĐT chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành để hỗ trợ cho các trường đại học tổ chức đăng ký xét tuyển và thu lệ phí xét tuyển thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công Quốc gia (do Văn phòng Chính phủ quản lý), kết nối với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước và tập trung về tài khoản của một số trường do các trường khác ủy quyền.

Cụ thể, từ ngày 22/7 đến 17h ngày 23/8/2022, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần). Sau đó, từ ngày 24/8 đến 17h ngày 31/8, Hệ thống mở chức năng để thí sinh thực hiện xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển và nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Là năm đầu tiên triển khai triển khai hình thức thanh toán trực tuyến, để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, Bộ GD - ĐT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ban hành các văn bản, tài liệu hướng dẫn, tăng cường công tác truyền thông để lan tỏa thông tin đến thí sinh, phụ huynh.

Với số lượng lớn thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, với hàng ngàn người truy cập hệ thống giao dịch cùng lúc, Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD - ĐT đã nỗ lực phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan để kịp thời xử lý hàng loạt vấn đề kỹ thuật phát sinh trước và trong quá trình triển khai thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.

Phân luồng để giảm tải, thuận lợi hơn cho thí sinh

Ban đầu, thời gian dự kiến thực hiện nộp lệ phí thanh toán xét tuyển trực tuyến từ ngày 21/8 đến ngày 28/8 với việc phân luồng theo 3 nhóm tỉnh/thành phố; tuy nhiên do sự cố kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến (Bộ GD - ĐT đã thông báo kịp thời, rộng rãi về sự cố này), thời gian thanh toán được điều chỉnh từ ngày 24/8 đến ngày 31/8 và được phân luồng theo 6 đợt, tương ứng với 6 nhóm tỉnh/thành phố để đảm bảo quá trình thanh toán thông suốt. Việc điều chỉnh này hoàn toàn không ảnh hưởng hoặc gây khó khăn cho thí sinh.

Trong thời gian tổ chức thanh toán trực tuyến, Bộ GD - ĐT và các đơn vị đã hỗ trợ tối đa thí sinh, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản ánh của thí sinh trong quá trình thanh toán trực tuyến. Một số sai sót sẽ được giải quyết sau khi các kênh thanh toán, ngân hàng hoàn thành việc đối soát, bao gồm cả việc hoàn trả cho những thí sinh đã trả tiền hai lần.

Mặc dù thực hiện phân luồng và mở dần hệ thống thanh toán theo 6 nhóm tỉnh/thành phố, song đối với những nhóm địa phương đã được mở hệ thống, sau thời gian phân luồng, hệ thống không đóng mà vẫn tiếp tục mở để thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển bình thường.

Không để thí sinh nào mất cơ hội xét tuyển

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, mặc dù đến 17h ngày 31/8/2022 là hạn cuối cùng thanh toán trực tuyến, nhưng Hệ thống đã kéo dài thời gian mở đến 17h ngày 4/9/2022.

Đối với những thí sinh chưa thực hiện thanh toán trực tuyến, trước ngày kết thúc, Bộ GD - ĐT đã gửi đồng loạt tin nhắn để nhắc nhở thí sinh thực hiện. Ngoài ra, trước và trong quá trình tổ chức thanh toán lệ phí trực tuyến, các kênh truyền thông của Bộ GD - ĐT (Cổng Thông tin điện tử, Fanpage) đã cập nhật liên tục các thông tin về thời gian để thí sinh nắm biết và thực hiện.

Theo thống kê của Bộ GD - ĐT, kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến, số nguyện vọng đã thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đạt 97% tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.

Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh trên Hệ thống, từ ngày 4/9/2022, các cơ sở đào tạo đã tải dữ liệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bao gồm cả các thí sinh đã nộp lệ phí xét tuyển và các thí sinh chưa nộp lệ phí đăng ký xét tuyển) để tiếp tục thực hiện quy trình xét tuyển theo kế hoạch.

Do là năm đầu tiên thí sinh còn có bỡ ngỡ với phương thức thanh toán trực tuyến, nên đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ GD - ĐT sẽ có phương án để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục hoàn thành trách nhiệm về lệ phí tuyển sinh theo quy định, không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển.