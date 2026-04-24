Các trường đại học đang xử lý vấn đề học hộ ra sao?

Chế tài xử phạt và khoảng trống quản lý liên trường
Để bảo đảm sự công bằng và tiêu chí "học thật, thi thật", các cơ sở giáo dục đại học đã ban hành nhiều quy định xử lý nghiêm khắc đối với hành vi gian lận học vụ. Điển hình, Trường Đại học Thăng Long từng ra quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với sinh viên có hành vi tổ chức cho người khác học hộ trong trường; đồng thời kỷ luật cảnh cáo, hủy kết quả học tập đối với sinh viên đi học hộ hoặc nhờ người học hộ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các hội nhóm tìm người học hộ diễn ra sôi động, việc xử lý vi phạm của các trường gặp không ít rào cản. Hiện nay, các giao dịch thường diễn ra chéo, sinh viên trường này nhận đi học hộ cho sinh viên trường khác, hoặc người đi học hộ là người ngoài. Các trường đại học hiện chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với sinh viên đang theo học tại trường mình. Việc thiếu một cơ chế xử phạt liên thông đồng bộ giữa các cơ sở giáo dục khiến việc ngăn chặn những người "đóng thế" từ bên ngoài vào trở nên vô cùng khó khăn.
Về phía nhà trường, hiện tượng này làm suy giảm giá trị đánh giá, khiến uy tín của chương trình đào tạo bị ảnh hưởng. Ở cấp độ xã hội, các doanh nghiệp phải tốn kém chi phí đào tạo lại, khó tuyển đúng người. "Một nền kinh tế dựa trên nhân lực chất lượng cao không thể phát triển bền vững nếu năng lực thật bị thay bằng năng lực giấy tờ", chuyên gia nhấn mạnh.
Tập trung đánh giá năng lực thực tế thay vì quản lý chuyên cần
Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần hoàn thiện khung pháp lý và thống nhất quy định xử lý hành vi học hộ, thi hộ trên toàn hệ thống giáo dục đại học, trong đó xác định người nhận đi học hộ là hành vi đồng phạm gian lận và phải bị xử lý. Cơ quan quản lý cũng cần xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về liêm chính học thuật; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xác thực danh tính như nhận diện khuôn mặt, điểm danh thông minh trong quản lý lớp học nhưng vẫn phải bảo đảm quyền riêng tư.
Về phía các trường đại học, cần chuyển mạnh từ mô hình quản lý chuyên cần đơn thuần sang đánh giá năng lực thực tế. Điểm số nên dựa nhiều hơn vào dự án, các buổi thảo luận, bài tập thực hành và khả năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, các trường phải liên tục tập huấn, bồi dưỡng cho giảng viên về phương pháp giảng dạy hiện đại, sư phạm số. Bên cạnh đó, cần tăng cường dịch vụ hỗ trợ tâm lý học đường, tư vấn quản lý căng thẳng và mở rộng cơ hội việc làm bán thời gian trong trường để sinh viên ít phải tìm đến các lựa chọn tiêu cực.
Về phía gia đình và sinh viên, phụ huynh cần thay đổi tư duy chuộng điểm số, chuyển trọng tâm sang phát triển toàn diện năng lực sống và kỹ năng nghề nghiệp. Bản thân sinh viên cần rèn kỹ năng quản lý thời gian, cân bằng giữa học và làm thêm, đồng thời nhận thức rõ thị trường lao động ngày càng đánh giá cao năng lực thật hơn bằng cấp hình thức.
Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong thực tế
Thực tế, nhiều trường đại học đã áp dụng các giải pháp kiểm tra, đánh giá mới và bước đầu triệt tiêu được nạn học hộ, chứng minh cho nhận định của các chuyên gia.
"Muốn chấm dứt học hộ, không thể chỉ kỷ luật vài cá nhân. Cần tái thiết niềm tin rằng đại học là nơi giúp con người trưởng thành, có nghề nghiệp vững vàng và có năng lực cạnh tranh thực sự. Khi giảng đường mang lại giá trị thật, sinh viên sẽ không cần thuê ai đến lớp thay mình"
Trần Thành Nam kết luận.