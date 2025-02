Cận cảnh vẻ đẹp 'ngọt ngào' của Hoa khôi trường ĐH Mở TP. HCM Nguyễn Thị Trúc Vi

SVVN - Hoa khôi trường ĐH Mở TP. HCM Nguyễn Thị Trúc Vi chia sẻ, cô may mắn khi lần đầu thử sức ở sân chơi sắc đẹp cấp trường và giành được ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi. Trúc Vi cũng hy vọng mình sẽ có thêm cơ hội được trải nghiệm tại sân chơi lớn cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam' 2024.

Ngày 25/2, buổi giao lưu thứ hai thuộc khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam' 2024 tại TP. HCM diễn ra ở trường ĐH Mở TP. HCM. Tham dự buổi giao lưu, có Nhà báo Lý Thành Tâm - đại diện Ban Tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam', TS Lê Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Mở TP. HCM, siêu mẫu Phương Mai, Á hậu Ngọc Thảo, ca sĩ ANNIE và rapper 7DNIGHT, cùng 1.000 sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM.

Tham gia Ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam' 2024 tại TP. HCM, Trúc Vi cho biết, cô may mắn khi lần đầu thử sức ở sân chơi cấp trường - cuộc thi Nét đẹp sinh viên 'Miss and Mister OU' năm 2025 và may mắn giành được ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi. Sau cuộc thi ở trường, Trúc Vi mong muốn có thêm những trải nghiệm thú vị khác ở những sân chơi sắc đẹp khác nếu có dịp phù hợp.

Trúc Vi hiện đang học năm thứ nhất, khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á. Bên cạnh những giờ học trên giảng đường, Trúc Vi còn là một cô gái năng động, yêu thích nghệ thuật và luôn muốn thử thách bản thân. Hiện tại, cô đang thử nghiệm hai vai trò: Làm mẫu ảnh và người dẫn chương trình tại câu lạc bộ của trường.

“Tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên 'Miss and Mister OU' là một hành trình để mình có cơ hội được khám phá bản thân, mở rộng mối quan hệ và học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ các anh, chị và các bạn. Từ đó là bước đệm để mình được trưởng thành hơn, tự tin hơn và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới”, Trúc Vi chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình rèn luyện của bản thân, Trúc Vi cho biết, cô đã và đang không ngừng nỗ lực từng ngày, từ việc rèn luyện hình thể đến việc trau dồi kỹ năng giao tiếp và khả năng trình diễn.

Đến với Ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam' 2024, Trúc Vi rất hào hứng khi thấy không khí đón nhận của các bạn sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM: "Mình cảm thấy được truyền cảm hứng từ chương trình, mình đã sẵn sàng cho việc đăng ký tham gia tại cuộc thi sắc đẹp lớn này".

Được tổ chức lần đầu tiên vào 1988, sau 36 năm, 18 người đẹp trên khắp ba miền Tổ quốc đã đăng quang 'Hoa hậu Việt Nam'. Với vương miện trên đầu và quyền trượng trên tay, các Hoa hậu Việt Nam là hiện thân của những giá trị nhân văn, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam' 2024 tổ chức Ngày hội tuyển sinh tại các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và TP. Huế.