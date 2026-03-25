Dàn diễn viên 'The King's Warden' thống lĩnh bảng xếp hạng tháng Ba

Tuệ Nghi
SVO - Park Ji Hoon và Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae, Lee Jun Hyuk, Jeon Mi Do chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng trong danh sách xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng Ba này.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 100 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hoặc nội dung OTT được phát hành từ ngày 25/2 đến ngày 25/3.

Dàn diễn viên của bộ phim ăn khách The King’s Warden đã chiếm trọn 5 vị trí đầu bảng trong danh sách tháng này. Ngôi sao Park Ji Hoon đứng đầu, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 22.943.371. Yoo Hae Jin đứng thứ hai, trong khi Yoo Ji Tae xếp thứ ba. Lee Jun Hyuk đứng thứ tư và Jeon Mi Do đứng ở vị trí thứ năm, sát nút.

Park Ji Hoon trở lại với vai trò ca sĩ, sau khi ghi tên mình vào một loạt kỷ lục, với "The King’s Warden". Album single đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 29/4. Sự mong chờ của người hâm mộ đang ngày càng tăng cao, bởi đây là sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu một thời gian dài vắng bóng. "RE:FLECT" là sản phẩm âm nhạc ra mắt 3 năm sau mini-album thứ Bảy của anh, "Blank or Black," phát hành vào tháng 4/2023. Nó ghi lại quá trình tự nhìn nhận bản thân hiện tại bằng cách đối mặt với thời gian đã qua và những cảm xúc còn đọng lại trong đó. Hơn nữa, trước khi album ra mắt, Park Ji Hoon dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ bằng buổi giao lưu mang tên "The Same Place", tại Yes24 Live Hall ở Gwangjin-gu, Seoul, vào ngày 25 và 26/4.
Tuệ Nghi
#Bảng xếp hạng diễn viên tháng Ba #Thành tích của 'The King's Warden' #Phân tích danh tiếng thương hiệu diễn viên #Sự trở lại của Park Ji Hoon với âm nhạc #Hoạt động của các diễn viên nổi bật #Ra mắt album mới 'RE:FLECT' #Gặp gỡ người hâm mộ của Park Ji Hoon #Phim 'The King's Warden' tại Việt Nam #Thành công của bộ phim hành động Thái Lan #Xu hướng truyền thông về diễn viên và phim

