'Ca sĩ tỷ view' Nguyễn Duyên Quỳnh bắt tay nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể câu chuyện tuổi trẻ đầy tự hào

SVO - 'Thanh niên Việt' là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được nữ ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện bằng tinh thần tươi trẻ, tôn vinh sự dấn thân và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Khác với những dự án trước, Thanh niên Việt đến với Nguyễn Duyên Quỳnh như một mối duyên lành ngẫu nhiên. Chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận được bản thảo từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nữ ca sĩ đã hoàn thiện sản phẩm. Với cô, đây không phải là một bài toán về con số hay danh tiếng, mà là lời cảm ơn chân thành dành cho Đoàn Thanh niên, nơi đã cho cô một quãng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm qua các hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh luôn trân trọng ở Nguyễn Duyên Quỳnh sự nhiệt tình và cái tâm với cộng đồng: "Quỳnh là một ca sĩ không ngại về cát sê, có thể đi hát ở bất cứ nơi đâu vì thông điệp và mục đích lan tỏa tích cực. Là một 'Công dân trẻ tiêu biểu' của TP. HCM, Quỳnh chính là một trong những "ngọn lửa" đầu tiên truyền đi niềm tin về thế hệ trẻ qua bài hát này".

Trong sáng tác lần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam như tinh thần "đâu cần thanh niên có", nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn.

Nguyễn Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô ưu tiên dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.

Sức hút của Thanh niên Việt nằm ở sự giao thoa tinh tế trong âm nhạc. Cách tiếp cận này giúp ca khúc bắt kịp dòng chảy âm nhạc nước nhà, dễ dàng chiếm cảm tình của nhiều đối tượng khán giả. Dù bạn là thế hệ 8X, 9X muốn tìm lại chút dư vị hoài niệm, hay là gen Z, gen Alpha yêu thích sự sôi động, đều có thể tìm thấy mình trong bài hát này.

Giữa một thị trường âm nhạc nhiều biến động, Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ, cô không lo sợ sự "nghiêm túc" của nhạc chính luận sẽ khó tiếp cận khán giả: "Bởi Quỳnh tin rằng, chính sự kiêu hãnh dân tộc trong bài hát sẽ là thỏi nam châm gắn kết mọi người”.