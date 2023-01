Chàng Gen Z dành tình yêu cho Nhiếp ảnh cổ phục

SVVN - Thiện An được biết đến là một photographer thế hệ Gen Z dành được nhiều sự yêu mến và tin tưởng của các “hot” Tiktoker nổi tiếng. Không chỉ bằng tài năng, điều đặc biệt khiến mọi người chú ý đến chàng trai này đó là một tình yêu mãnh liệt dành cho cổ phục, cậu bạn chuyên chụp về Hán phục và Việt phục.

Thiện An tên thật là Đỗ Văn Đạt (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Với sở thích và đam mê lớn dành cho Nhiếp ảnh, đặc biệt là tình yêu với cổ phục, công việc hiện tại của Thiện An là một photographer chuyên chụp Hán – Việt phục, dành được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều Tiktoker có tiếng.

Xuất phát từ gia đình thuần nông, vậy nên khi đến với nghề, Thiện An từng bị gia đình phản đối rất gay gắt, với mong muốn cậu bạn có thể đi làm công ty để có mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, bằng tình yêu lớn dành cho nghề, Thiện An đã quyết tâm không từ bỏ và chứng minh cho bố mẹ thấy và tin tưởng. Bắt đầu vào nghề với bộ máy ảnh chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng, Thiện An luôn cố gắng không ngừng học hỏi, tìm tòi, thu nhặt thêm kiến thức về Nhiếp ảnh và thử sức với nghề. Vấp phải nhiều khó khăn nhưng tất cả chưa bao giờ khiến cậu bạn nản chí.

Thiện An chia sẻ: “Vì gia đình mình là gia đình thuần nông, nên suy nghĩ của mọi người trong nhà chỉ biết rằng làm nghề này rất khó, hơn hết để có thể theo đuổi nghề cũng cần kinh tế không nhỏ, vì tiền thiết bị rất đắt. Bởi vậy, không tránh khỏi việc mình bị gia đình phản đối. Nhưng, với niềm đam mê mãnh liệt của bản thân, ước mơ trở thành một photographer có tiếng trong lĩnh vực chụp ảnh Hán phục Trung Quốc và Việt phục Việt Nam. Đến hiện tại mình đã có thể chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn và dành được sự ủng hộ của gia đình”.

Bên cạnh niềm đam mê Nhiếp ảnh, cổ phục cũng là một niềm đam mê đặc biệt, chiếm trọn trái tim chàng trai Gen Z. Đến với nghề hoàn toàn là ngẫu nhiên, tuy nhiên càng tìm hiểu sâu về các trang phục như Hán phục, Việt phục, Thiện An lại càng bị thu hút. Với Thiện An, cổ phục không phải chỉ là trang phục bình thường, mà nó còn là cả một nền văn hóa, là tinh hoa kết nối, mang một giá trị lớn. Đối với một người luôn tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống như Thiện An thì việc lưu giữ khoảnh khắc bằng hình ảnh hay lưu giữ văn hóa là một trong những điều không thể thiếu.

Thiện An thổ lộ: “Việc mình đến với Nhiếp ảnh hoàn toàn là tình cờ. Lúc đầu, chỉ xuất phát bởi trong một buổi đi chơi, thấy người ta cầm máy chụp khá vui nên về mình cũng sắm một chiếc thử sức. Bắt đầu chỉ vì đam mê thôi, nhưng một hôm có bạn ở gần nhà bảo mình đi chụp, rồi bạn ấy trả tiền cho mình. Mới đầu, mình cũng sợ lắm, sợ chụp xấu không dám lấy tiền, sau này cũng khó nói chuyện với nhau. Nhưng cũng vui vì buổi chụp hôm đó bạn ấy rất ưng ý. Sau hôm đấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều, có nên chụp vì đam mê không? Hay là chụp dịch vụ? Và, sau tất cả mình đã lựa chọn chụp vì đam mê. Song, cũng nhờ niềm đam mê ấy mà mình đã bước sang một trang sách mới, mình đã có thể kiếm thêm thu nhập cho bảnh thân và cũng mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn, được làm việc với nhiều người nổi tiếng, có được niềm tin của nhiều khách hàng. Và thậm chí là có cơ hội trở thành diễn giả workshop. Đó đều là những điều trước đó mình chưa từng nghĩ đến”.

Qua quá trình theo đuổi nghề, Thiện An cũng đưa ra một số kinh nghiệm cho các bạn trẻ mong muốn theo đuổi nghề này: “Trong bộ môn Nhiếp ảnh, yếu tố đầu tiên cần là phải có đam mê. Khi có đam mê thì chắc chắn sẽ có động lực theo đuổi và làm nghề. Sau đó, là khoản chi phí cần thiết dành cho các thiết bị máy móc, khoảng 20 triệu đồng trở lên, để có thể mua sắm các thiết bị ví dụ như máy ảnh, máy tính. Song, việc trau dồi kiến thức là một trong những điều đặc biệt cần thiết, học hỏi và dành một chút thời gian trong ngày để đi theo hoặc học tại các cơ sở dạy học để có thêm kinh nghiệm và kiến thức, cùng một tư duy sáng tạo. Không những vậy, bạn cũng cần phải có một sức khỏe tốt, dẻo dai, vì có những buổi chụp bạn phải mang vác nhiều máy móc và thiết bị có thể nặng tới 10 - 20kg. Chỉ khi có đủ những yếu tố đó, bạn mới có thể theo đuổi và làm nghề”.

Dự định trong tương lai, Thiện An sẽ cố gắng mở một studio, đây sẽ vừa là sân chơi cho riêng bản thân cậu bạn, vừa là một sân chơi nhằm giúp cho nhiều người mới vào nghề học hỏi, những ai có niềm đam mê Nhiếp ảnh nhưng chưa biết phát triển ở đâu được phát triển.